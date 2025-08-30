الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت وزارة التعليم أن المواد الدراسية التي يُقوَّم فيها الطالب تقويماً ختامياً تشمل الرياضيات واللغة العربية في الصفين الأول والثاني الابتدائي والصف الأول للتعليم المستمر، بينما تشمل الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم في باقي الصفوف، ويكون التقويم تكوينياً في بقية المواد.

وزارة التعليم توضح آلية تقويم الطلاب وتوزيع الدرجات في العام الدراسي الحالي

وأوضحت الوزارة في دليل توزيع الدرجات أن التقويم التكويني يُنفذ باستمرار بعد كل وحدة دراسية لدعم التحصيل الدراسي حتى نهاية الفترة، ويتم إجراء اختبارات تحريرية قصيرة من 20 درجة مرتين على الأقل خلال الفترة الدراسية في جميع المواد، مع إمكانية استبدالها بتطبيقات عملية في المواد ذات الطبيعة التطبيقية مثل التربية البدنية والفنون، وتُرصد الدرجات في النظام الإلكتروني مرتين خلال الفترة الدراسية.

وبيّنت أن النسبة الشرطية 20% من درجة الاختبار التحريري تطبق في المواد المقومة ختامياً، حيث يكون الاختبار نهاية العام الدراسي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ونهاية كل فترة دراسية للمرحلة الثانوية، وفي حال إخفاق الطالب ودخوله الدور الثاني يُحتفظ له بـ40 درجة من أعماله السابقة ويختبر من 60 درجة.

وأضافت أن المواد ذات التطبيقات العملية أو التقويمات الشفهية يتم تقويمها بشكل مستمر، وعند تعذر ذلك لظروف معينة يتم استبداله بمشاريع أو بحوث أو وسائل أخرى يحددها المعلم بما يعكس إلمام الطالب بالمعرفة والمهارة.

وتواصل الوزارة تطبيق آليات التقويم لضمان تحقيق مخرجات تعليمية تعكس مستوى الطالب بشكل عادل وموضوعي.