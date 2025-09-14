الرياض - كتبت رنا صلاح - تحولت المملكة العربية السعودية إلى محطة رئيسية تستقطب الكفاءات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، معززة ببيئة اقتصادية مستقرة وفرص غير مسبوقة للعيش والعمل ويأتي إطلاق برنامج الإقامة الدائمة كإضافة بارزة لجهود المملكة في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030، مما يجعلها وجهة مثالية للباحثين عن الاستقرار المهني والأسري ضصبظغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تعلن اطلاق نوع إقامة جديد لمدة خمس سنوات بدون كفيل تسمح للمقيم العمل والتنقل والسفر بكل حرية وبرسوم رمزية لمدة 10 سنوات

أعلنت المملكة عن إطلاق نوع جديد من الإقامة الدائمة يمتد لخمس سنوات بدون الحاجة إلى كفيل ويُعتبر هذا النوع من الإقامة فرصة ذهبية للراغبين في تحقيق استقرار طويل الأمد في بيئة تشهد تطورات اقتصادية واجتماعية جذرية والإقامة الدائمة، التي تتوفر أيضًا لمدة عشر سنوات، تأتي كخطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين والكفاءات العالمية.

تستهدف هذه الإقامة فئات محددة وتفرض شروطاً تعكس اهتمام المملكة بجذب الأفراد الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة

للحصول على الإقامة الدائمة حددت السلطات السعودية مجموعة من الشروط التي تضمن استقطاب الأفراد المؤهلين والقادرين على الإسهام في الاقتصاد والمجتمع ومن أبرز هذه الشروط: