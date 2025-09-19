نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت الصلاة.. موعد صلاة الجمعة غدًا في مكة المكرمة في المقال التالي

تعرف على مواقيت الصلاة غدًا الجمعة في مكة المكرمة 2025، بما في ذلك موعد صلاة الجمعة وباقي أوقات الأذان وفقًا للتوقيت المحلي للمدينة المقدسة.

موعد صلاة الجمعة في مكة المكرمة

تحتضن مكة المكرمة اليوم الجمعة مئات الآلاف من المصلين القادمين من شتى بقاع العالم لأداء الصلاة في المسجد الحرام، حيث يحل وقت صلاة الظهر في تمام الساعة 12:23 ظهرًا، وهو الموعد الذي تقام فيه صلاة الجمعة.

وتمثل صلاة الجمعة في مكة أجواء روحانية خاصة نظرًا لوجود الكعبة المشرفة التي تهفو إليها قلوب المسلمين.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة غدا

حيث جاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في مكة المكرمة على النحو التالي:

الفجر: 4:46 صباحًا

الظهر (صلاة الجمعة): 12:23 ظهرًا

العصر: 3:49 مساءً

المغرب: 6:28 مساءً

العشاء: 7:58 مساءً

الأجواء الروحانية في المسجد الحرام

كما يتميز يوم الجمعة في مكة المكرمة بأجواء إيمانية مميزة، حيث يجتمع المسلمون حول الكعبة لأداء الصلاة والدعاء، فيما يحرص الأئمة والخطباء على إلقاء خطبة الجمعة التي تتناول قضايا دينية واجتماعية تعزز وعي الأمة وتوحيد صفوفها.

تعرف على فضل صلاة الجمعة في مكة

تتضاعف الأجر والثواب في مكة المكرمة، ويعتبر أداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام أمنية يسعى إليها ملايين المسلمين.

فقد وردت أحاديث نبوية شريفة عن فضل الصلاة في المسجد الحرام التي تعادل مئة ألف صلاة فيما سواه.

استعدادات الحرم المكي ليوم الجمعة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف جهودها لتوفير الخدمات للحجاج والمعتمرين والمصلين، بدءًا من تنظيم الدخول والخروج، وصولًا إلى توزيع مياه زمزم، وتوفير مترجمين للخطبة بعدة لغات لغير الناطقين بالعربية.

أدعية يوم الجمعة في مكة

لا يفوت المصلون فرصة الإكثار من الدعاء وخاصة في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، حيث يُستحب الدعاء بالرحمة والمغفرة للأهل ولجميع المسلمين.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.