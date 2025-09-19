الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ95، أعلنت شركة طيران أديل عن إطلاق عروض سفر استثنائية تحت شعار "من السعودية إلى العالم بفخر"، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين للاستمتاع بتجارب سفر مميزة على متن رحلاتها المتنوعة، بأسعار تبدأ من 195 ريال سعودي فقط للوجهات الدولية علغذا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

من السعودية إلى العالم .. عروض خيالية من طيران أديل لليوم الوطني تبدأ من 195 ريال فقط

أوضحت الشركة أن هذه العروض الخاصة تأتي بالتزامن مع مناسبة وطنية غالية على قلوب السعوديين، حيث تعكس روح الفخر والانتماء، وتتيح للجميع فرصة الاحتفال باليوم الوطني بأسلوب مختلف يجمع بين المتعة والاكتشاف والسفر. وتشمل العروض مجموعة واسعة من الرحلات إلى وجهات دولية مختارة، مع ضمان تقديم أفضل الأسعار والخدمات، بما يلبي تطلعات المسافرين الباحثين عن رحلات اقتصادية وعملية في الوقت ذاته.

وأكدت "طيران أديل" أن الحجوزات متاحة الآن عبر منصاتها الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومراكز الاتصال، وذلك لتسهيل عملية الحجز على المسافرين وتمكينهم من الاستفادة من التخفيضات في أسرع وقت ممكن. كما شددت الشركة على ضرورة الحجز المبكر نظرًا للإقبال الكبير المتوقع خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن العروض تخضع لشروط وأحكام محددة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية "طيران أديل" الهادفة إلى تعزيز مكانتها كخيار أول للسفر الاقتصادي في المملكة، حيث تسعى الشركة دائمًا إلى ربط مدن المملكة بالعالم الخارجي من خلال شبكة رحلات متنامية وخدمات مرنة تناسب مختلف فئات المسافرين.

ويعد اليوم الوطني السعودي فرصة مميزة للشركات الوطنية لإظهار اعتزازها بانتمائها، وتقديم مبادرات وعروض تثري تجربة المواطنين والمقيمين على حد سواء. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد "طيران أديل" التزامها بالمشاركة الفاعلة في الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، مع توفير خيارات سفر بأسعار تنافسية تعكس رؤيتها في جعل السفر في متناول الجميع.