الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ95، تتسابق المؤسسات والجهات التعليمية لإدخال البهجة على قلوب المواطنين والطلاب على حد سواء . وفي إطار هذا الاحتفاء الكبير، أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن قرار مميز يمس حياة طلابها بشكل مباشر، حيث قررت تقديم موعد صرف مكافأة الطلبة ليكون يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، بدلاً من موعده المعتاد مفبهغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مفاجأة لطلاب جامعة الحدود الشمالية .. صرف المكافآت مبكرًا احتفالًا باليوم الوطني 95

هذا القرار جاء ليؤكد حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم خلال مسيرتهم التعليمية، خاصةً في مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الجميع. فمكافآت الطلاب ليست مجرد دعم مالي فحسب، بل هي أيضًا رسالة تقدير لجهودهم المبذولة في التحصيل العلمي والالتزام الأكاديمي.

إعلان الجامعة جاء متناغمًا مع أجواء الفرح والاعتزاز التي تعيشها المملكة في هذه الأيام، حيث يمثل اليوم الوطني ذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وهو مناسبة وطنية كبرى تتجدد معها معاني الولاء والانتماء.

الطلاب بدورهم أعربوا عن سعادتهم بهذا القرار، معتبرين أن تقديم المكافآت في هذا التوقيت يُسهم في تعزيز روح الحماس لديهم ويمنحهم شعورًا بالاستقرار والاهتمام. كما أنه يتيح لهم فرصة الاستفادة المبكرة من المكافأة في تلبية احتياجاتهم الدراسية والشخصية مع بداية العام الجامعي الجديد.

القرار لا ينفصل عن النهج العام الذي تسير عليه المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تضع التعليم في مقدمة أولوياتها. فدعم الطلاب والاهتمام بشؤونهم يُعد ركيزة أساسية في بناء جيل متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في نهضة الوطن.

جامعة الحدود الشمالية بهذا الإعلان لم تحتفل باليوم الوطني فقط، بل جسدت عمليًا معنى التلاحم بين القيادة والمؤسسات التعليمية وأبنائها الطلاب، لتؤكد أن العلم والتنمية يسيران جنبًا إلى جنب مع مشاعر الفخر والانتماء للوطن.