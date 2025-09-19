الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب الذكرى الخامسة والتسعين لليوم الوطني السعودي، تزايدت التساؤلات داخل المملكة حول عدد أيام الإجازة الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص وكذلك المدارس . وخلال الأيام الماضية، انتشرت على نطاق واسع شائعات تزعم أن الإجازة قد تمتد إلى خمسة أيام كاملة، وهو ما أثار الجدل بين المواطنين والموظفين. لذا نرصد لكم هنا حقيقة الأمر وما أعلنت عنه الجهات الرسمية زخضدم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فرحة مضاعفة .. تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي يفاجئ الملايين

إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين

الجدل بدأ عندما تداولت بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خبرًا يشير إلى أن إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص هذا العام 2025 ستستمر لخمسة أيام، لكن بالرجوع إلى التصريحات الرسمية، اتضح أن هذه الأنباء غير صحيحة. فقد أكدت الجهات المختصة أن الإجازة ستكون يومًا واحدًا فقط، وتحديدًا يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، ولم يُعلن عن أي تمديد رسمي حتى الآن. وبالتالي فإن كل ما يُثار حول تمديد الإجازة لمدة أطول يندرج تحت بند الشائعات.

أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفس الموعد ليكون عطلة رسمية لجميع الموظفين الحكوميين في مختلف أنحاء المملكة. وأوضحت أن أي تمديد للإجازة يحتاج إلى صدور أمر ملكي رسمي، وهو ما لم يتم حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

الإجازة بالنسبة للمدارس والطلاب

وزارة التعليم السعودية بدورها أوضحت تفاصيل التقويم الدراسي للعام 1447هـ – 2025م، حيث شمل الجدول إجازة اليوم الوطني في يوم 23 سبتمبر فقط، أي يوم واحد لجميع المراحل الدراسية دون استثناء. ورغم انتشار بعض الأخبار عن احتمال تمديد الإجازة للطلاب، إلا أن الوزارة لم تُصدر أي بيان بهذا الخصوص. لذا تظل الأمور كما هي حتى إشعار آخر.