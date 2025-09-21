أكثر من 2900 طالب وطالبة يخضعون للاختبار المسحي لبرنامج “موهبة” في بداية العام الدراسي 2025-2026

الرياض - كتبت رنا صلاح - خاض أكثر من 2900 طالب وطالبة من برنامج فصول موهبة الاختبار المسحي للعام الدراسي 2025-2026، والذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” لطلاب الصفين الأول المتوسط والأول الثانوي في 130 مدرسة على مستوى المملكة.

يهدف الاختبار إلى قياس أداء الطلبة في المواد العلمية والرياضية التي تتجاوز مستوياتهم الصفية الحالية، مما يساعد المعلمين على تصميم اختبارات تشخيصية مناسبة وتحديد جوانب التحسين لدى كل طالب كما يمنح الاختبار كلًا من الطالب وولي أمره الفرصة لمعرفة مستوى الطالب في مجالات الرياضيات والعلوم.

ووفقًا لإدارة الشراكة مع المدارس في “موهبة”، خضع 1651 طالبًا وطالبة من الصف الأول الثانوي، و1255 من الصف الأول المتوسط للاختبار في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، عبر منصة موهبة للتعليم الإلكتروني وستقوم “موهبة” بتزويد منسقي المدارس بالنتائج لمشاركتها مع الطلاب وأولياء الأمور، بهدف وضع خطط تحسين موجهة.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المدارس المشاركة في برنامج “فصول موهبة” قد بلغ أكثر من 190 مدرسة موزعة على 17 مدينة سعودية، في حين تجاوز عدد الطلاب المنتظمين في البرنامج 9900 طالب وطالبة.