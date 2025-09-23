نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة العربية تحتفل الآن.. ما هو شعار اليوم الوطني 2025/1447؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني الـ 95 الذي يوافق الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 / 1 ربيع الثاني 1447هـ، تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، وهو شعار يجسد الأصالة والقيم المتجذرة في المجتمع السعودي، ويعبر عن اعتزاز المواطنين بهويتهم ووحدتهم الوطنية.

اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو ذكرى تاريخية فارقة تعود إلى 23 سبتمبر 1932، حين أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – مرسومًا ملكيًا أعلن فيه توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية، بعد عقود من الصراعات والانقسامات. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم رمزًا للهوية والوحدة وبداية مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والتنمية.

اليوم الوطني.. قيم أصيلة

شعار هذا العام "عزّنا بطبعنا" يعكس ما يتميز به أبناء المملكة من قيم أصيلة مثل الكرم والشجاعة والطموح والأصالة، ويؤكد أن الاعتزاز بالوطن لا ينفصل عن الاعتزاز بالذات والهوية. كما يأتي الاحتفال في إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مستقبل مزدهر قائم على التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مع التمسك بالجذور الراسخة.

وبذلك، يمثل اليوم الوطني مناسبة جامعة تربط الماضي بالحاضر والمستقبل، وتستحضر تضحيات الأجداد وإنجازات الحاضر وطموحات الغد، ليبقى يوم 23 سبتمبر علامة مضيئة في تاريخ المملكة العربية السعودية.