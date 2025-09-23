نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلم والشعار.. اتحاد الأصالة والحضارة في اليوم الوطني السعودي 95 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزنا بطبعنا.. تاريخ المملكة بين ماضٍ ملآن ومستقبل يتلألأ

إن اتحاد العلم السعودي الذي يحمل كلمة التوحيد، عقيدة المسلم وإيمانه، مع شعار المملكة "عزّنا بطبعنا" الذي يمزج الأصالة بالتقدم، هو أعظم دليل على نجاح دولة بُنيت على العقيدة والفكر. عيدها ليس عيدًا للسعوديين وحدهم، بل هو عيد للعرب جميعًا، عيد للمجد الذي يتسامى ويسعى نحو الوجود، وهو ذكرى تتجدد فيها ملامح الوحدة والإرادة والعزيمة.

إنه اليوم الوطني الـ 95

إنه اليوم الوطني الـ 95، حيث يقف هذا البلد الذي يجمع بين الحرمين الشريفين شامخًا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في وقت يسعى فيه أبناء المملكة أن يخطوا بثبات في خضمٍّ عالمي واسع يجمع الشرق والغرب، في إطار التحديات الكبرى التي يشهدها العالم.

من الجذور إلى الوحدة

تعود جذور هذا اليوم إلى عام 1932، حين أعلن الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – توحيد البلاد تحت راية واحدة، بعد أن مرّت شبه الجزيرة العربية بعهود طويلة من الانقسام والصراع. رفع العلم الأخضر بشهادته وسيفه ليكون رمزًا للدولة، وأصبح ذلك اليوم علامة فارقة في التاريخ، ليس فقط للسعوديين، بل لكل أبناء الأمة العربية الذين رأوا في توحيد المملكة دليلًا على أن الإرادة والعقيدة أقوى من الفرقة والشتات.

مسيرة ملوك.. وبناء دولة

منذ رحيل المؤسس عام 1953، تعاقب أبناؤه على الحكم، فشهدت المملكة في عهودهم نهضة كبرى في مجالات الاقتصاد والسياسة والمجتمع. ومع اكتشاف النفط في 1938 أصبحت السعودية لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي، وانطلقت مرحلة جديدة من التنمية الشاملة. واليوم، في ظل رؤية 2030، تعيد المملكة صياغة هويتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، محافظة على الأصالة ومواكبة للتطور العالمي.

حاضر مليء بالتحديات والأحداث

لم تكن مسيرة المملكة طريقًا مفروشًا بالورود، بل عرفت محطات كبرى صقلت شخصيتها:

حظر النفط عام 1973 الذي هزّ العالم.

أحداث 1990 بعد غزو الكويت.

التحديات الأمنية في مطلع الألفية مع الإرهاب.

عملية عاصفة الحزم 2015 دفاعًا عن الشرعية في اليمن.

هذه الأحداث لم تكسر عزيمة المملكة، بل جعلتها أكثر صلابة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأكثر تصميمًا على بناء مكانة عالمية مؤثرة.

العلم والشعار.. رمزية الحاضر والمستقبل

في هذا اليوم، يتعانق العلم السعودي الذي يرفرف عاليًا حاملًا عقيدة التوحيد، مع شعار "عزّنا بطبعنا" الذي يعكس شخصية المواطن السعودي: كريم بطبعه، شجاع بطبعه، أصيل بطبعه، وطموح بطبعه.

إنها لحظة تتجاوز حدود السعودية لتكون عيدًا للعرب جميعًا، عيدًا يعكس مجدًا ممتدًا من تاريخ الجزيرة العربية إلى حاضرها المليء بالتحديات، وحاضرٍ يشهد على طموح أبناء المملكة أن يسيروا في ركب الحضارة العالمية، متسلحين بإيمانهم وعقيدتهم وتاريخهم.

تاريخ المملكة بين ماضٍ ملآن ومستقبل يتلألأ

منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف القرن الثامن عشر على يد الإمام محمد بن سعود، وبالتحالف مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب، انطلقت شرارة النهضة التي زرعت بذور الوحدة في أرض الجزيرة العربية. وعلى الرغم من التحديات الكبرى التي واجهتها، من حروب وصراعات داخلية وضغوط خارجية، ظلّ الحلم قائمًا حتى تحقق بجهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي استطاع أن يحوّل التشتت إلى وحدة، والفرقة إلى قوة، معلنًا ميلاد المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر 1932.

نحو مستقبل يزدهر تحت مظلة رؤية السعودية 2030

واليوم، وبعد مرور أكثر من تسعين عامًا على ذلك الإعلان التاريخي، تسير المملكة بخطى واثقة نحو مستقبل يزدهر تحت مظلة رؤية السعودية 2030، حيث تواصل بناء نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية، تجعلها في قلب المشهد العالمي. وبين ماضٍ مفعم بالبطولات والتضحيات، وحاضرٍ يموج بالتحديات والإنجازات، يظل أبناء المملكة متمسكين بعقيدتهم وقيمهم الأصيلة، وفي الوقت ذاته طامحين إلى غدٍ أكثر إشراقًا يليق بتاريخهم المجيد.

هوية وطن.. اليوم الوطني السعودي 95

استطاع أن يمزج بين الأصالة والحضارة والتقدم

اليوم الوطني السعودي 95، ليس مجرد عطلة رسمية، بل هو تجسيد لهوية وطن استطاع أن يمزج بين الأصالة والحضارة والتقدم، علمًا وشعارًا، قيادة وشعبًا. إنه يوم يربط الماضي العريق بالحاضر المزدهر والمستقبل الطموح، ليظل 23 سبتمبر شاهدًا على أن المملكة العربية السعودية بلد عقيدة وفكر، وموطن مجد وعزة، ومثالٌ يُحتذى في الوحدة والبناء والاعتزاز بالهوية.