نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني السعودي 95.. رسائل تهنئة بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، باليوم الوطني السعودي الـ95، في ذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود تحت راية واحدة. ويمثل اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب السعوديين، حيث يجسد معاني الفخر والاعتزاز بالوطن وبإنجازاته التاريخية والحضارية التي حققتها المملكة منذ تأسيسها وحتى اليوم.

ويأتي شعار الذكرى الـ95 لهذا العام تحت عنوان "عزّنا بطبعنا"، ليؤكد أصالة الشعب السعودي وقيمه الراسخة التي نشأ عليها منذ القدم، كالكرم والجود والشهامة والطموح والفزعة، وهي صفات شكلت هوية المجتمع السعودي وساهمت في تعزيز مكانته بين الأمم.

وفي هذه المناسبة، تتزين الشوارع باللون الأخضر، وتقام الفعاليات الوطنية والترفيهية التي تجذب العائلات والمواطنين من مختلف الأعمار للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

شعار اليوم الوطني السعودي 95

اعتمدت السعودية شعار "عزّنا بطبعنا" ليكون عنوان احتفال الذكرى الـ95 لتوحيد المملكة. وجاء هذا الشعار تعبيرًا عن أصالة المجتمع السعودي وهويته الوطنية التي تتجلى في صفاته وقيمه المتوارثة، مثل الكرم والطموح والأصالة والفزعة والجود. ويعكس الشعار رسالة المملكة في أن هذه القيم ليست مجرد شعارات، بل هي واقع يعيشه المواطن السعودي يوميًا في تعاملاته ومواقفه.

إجازة اليوم الوطني السعودي 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم الثلاثاء الموافق 1 ربيع الآخر 1447 هـ – 23 سبتمبر 2025، سيكون إجازة رسمية لكافة القطاعات: العام والخاص وغير الربحي، احتفالًا باليوم الوطني السعودي.

كما أكدت وزارة التعليم أن الطلاب في جميع المراحل الدراسية سيحصلون على يوم إجازة رسمي في هذا اليوم، وفقًا للتقويم الدراسي للعام الحالي 1447 هـ، ما يجعل المناسبة فرصة للاحتفال الأسري والمشاركة في الفعاليات الوطنية.

فعاليات واحتفالات اليوم الوطني السعودي

تستعد المملكة لتنظيم سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تلبي جميع الأذواق والفئات العمرية، ومن أبرزها:

الألعاب النارية التي تضيء سماء المدن السعودية في ليلة اليوم الوطني.

العروض الجوية التي تقدمها القوات الجوية السعودية بطائراتها الاستعراضية في سماء عدة مدن.

الحفلات الغنائية التي يحييها نخبة من الفنانين السعوديين والعرب احتفالًا بالمناسبة.

العروض الترفيهية والمطاعم التي تقدم خصومات خاصة بمناسبة اليوم الوطني في مختلف أنحاء المملكة.

عبارات تهنئة باليوم الوطني السعودي

من أجمل العبارات التي يمكن تبادلها بهذه المناسبة الوطنية الغالية: