محافظة القريات تحتفل باليوم الوطني الـ95

شهدت محافظة القريات مجموعة من الفعاليات والبرامج احتفالًا باليوم الوطني الـ95، وحظيت بمشاركة وتفاعل لافت من الأهالي.

وتضمنت احتفالات الأهالي عددًا من العروض والمسيرات التي تحمل الأعلام والعبارات الوطنية والفقرات الاحتفالية.

واشتملت على ركن للأسر المنتجة، وفعاليات ترفيهية ومسابقات للأطفال، وألعاب نارية وعروض فنية وتراثية، كما شاركت في فعاليات اليوم الوطني العديد من الجهات الحكومية والأهلية