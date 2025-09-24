الرياض - كتبت رنا صلاح - بينما يقترب العام الدراسي 1446 هـ من نهايته في المملكة العربية السعودية، تتجه الأنظار نحو التقويم الدراسي 1447 وما يحمله من تعديلات جديدة . إذ يترقب الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور تفاصيل السنة المقبلة بكل حماس، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن تحديثات مهمة تشمل مواعيد العودة إلى المدارس والإجازات الرسمية. لكن قبل الانتقال إلى العام الجديد، من الضروري استعراض أبرز محطات العام الحالي التي لا تزال تحمل أهمية كبيرة لمسيرة التعليم ضوغاط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للطلاب والمعلمين .. تعديلات غير متوقعة على التقويم الدراسي 1447

النهاية ليست مجرد ختام لفصل دراسي، بل هي محطة مفصلية تتطلب متابعة دقيقة من الطلاب وأولياء الأمور. حيث تمثل الفترة المتبقية فرصة للاستعداد الجيد للمرحلة التالية، مع التركيز على إتمام الاختبارات والاستفادة من الفترات الدراسية المتبقية.

ملخص العام الدراسي 1446 في السعودية

شهد العام الدراسي الحالي مجموعة من المحطات الأساسية التي يمكن تلخيصها كما يلي:

بداية الدراسة: يوم 18 أغسطس 2024.

عدد أسابيع الدراسة: 38 أسبوعاً بواقع 183 يوم دراسة فعلية.

عدد الإجازات الرسمية: 10 إجازات بإجمالي 66 يوماً.

إجازة عيد الأضحى: تبدأ يوم الجمعة 30 مايو 2025 (3 ذو الحجة 1446).

عودة الدراسة بعد العيد: الأحد 15 يونيو 2025 (19 ذو الحجة 1446).

إجازة نهاية العام: الخميس 26 يونيو 2025 (1 محرم 1447).

التقويم الدراسي الجديد 1447 بعد التعديل

وفقاً لآخر تحديث صادر عن وزارة التعليم السعودية، فقد تم تحديد مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1447هـ لتشمل جميع فئات المجتمع التعليمي:

عودة المشرفين والهيئة التعليمية والإدارية: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 (18 صفر 1447).

عودة المعلمين الممارسين للتدريس: الأحد 17 أغسطس 2025 (23 صفر 1447).

عودة الطلاب وبداية الدراسة: الأحد 24 أغسطس 2025 (1 ربيع الأول 1447).

إجازات العام الدراسي 1447 في السعودية

توزعت الإجازات في التقويم الدراسي الجديد بشكل متوازن يضمن الراحة للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي، ومن أبرزها:

إجازة اليوم الوطني السعودي.

إجازة يوم التأسيس.

إجازة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الأضحى المبارك.

إجازة الخريف.

إجازة الشتاء.

إجازة منتصف العام الدراسي.

أهداف التقويم الجديد

تهدف التعديلات الجديدة على التقويم الدراسي 1447 إلى:

تحقيق التوازن بين الدراسة وفترات الراحة.

رفع كفاءة الطلاب من خلال توزيع فترات الانقطاع على مدار العام.

مساعدة المعلمين على استعادة النشاط ومتابعة التطوير المهني.

إتاحة الفرصة للاستعداد الجيد للاختبارات الفصلية والنهائية.

انعكاسات التحديثات على الطلاب والمعلمين

من المتوقع أن يكون لتوزيع الإجازات بشكل أفضل تأثير إيجابي على الأداء الأكاديمي للطلاب، حيث يساعد على تقليل الضغط الدراسي وتحسين التركيز. كما ستتيح هذه التعديلات للمعلمين فرصاً أكبر للتخطيط وتنفيذ استراتيجيات تعليمية حديثة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

التقويم الدراسي ورؤية السعودية 2030

لا يقتصر التقويم الدراسي على كونه جدولاً للمواعيد، بل يُعد جزءاً من خطة شاملة لتطوير التعليم في السعودية. حيث يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى إلى بناء جيل مبدع ومؤهل لمواكبة التغيرات العالمية.

ويمثل التقويم الدراسي 1447 خطوة جديدة نحو تطوير التعليم في المملكة، حيث يجمع بين تنظيم الوقت الدراسي وتوزيع الإجازات بشكل متوازن، بما يحقق مصلحة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. وبينما نستعد لبداية العام الجديد، يبقى الاستعداد المبكر والالتزام بالمواعيد المحددة أساس النجاح. ومع هذه التحديثات، يترقب الجميع عاماً دراسياً أكثر تنظيماً وفاعلية.