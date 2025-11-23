نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم.. استمرار الارتفاع الحراري وشبورة صباحية والرذاذ مستمر على بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء، بينما يميل للاعتدال أول الليل ويصبح مائلًا للبرودة في آخره.

شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى

تتوقع الأرصاد تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، إضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقد تكون الشبورة كثيفة على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر والالتزام بالسرعات الآمنة أثناء القيادة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف على السواحل والقاهرة

تظهر اليوم سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أمطار خفيفة إلى رعدية على جنوب البحر الأحمر

تشير توقعات الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة.

كما تتواجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من أبو سمبل وأسوان والسلوم ومطروح، يصاحبها نشاط رياح يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

الطقس في القاهرة

العظمى: 32 درجة

الصغرى: 18 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى: 27 درجة

الصغرى: 18 درجة

الطقس في مطروح

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 16 درجة

الطقس في سوهاج

العظمى: 33 درجة

الصغرى: 17 درجة

الطقس في قنا

العظمى: 34 درجة

الصغرى: 18 درجة

الطقس في أسوان

العظمى: 34 درجة

الصغرى: 19 درجة