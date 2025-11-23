الرياضة

بعد هدف شبيبة القبائل.. الحضرى يرشح شوبير لحراسة مرمى الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

بعد هدف شبيبة القبائل.. الحضرى يرشح شوبير لحراسة مرمى الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدف شبيبة القبائل.. الحضرى يرشح شوبير لحراسة مرمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، إن مصطفى شوبير يقدم أداء مميزا مع الأهلي ومع المنتخب، وهو الأحق حاليا بالتواجد في التشكيل الأساسي بفضل تركيزه العالي.

وأضاف الحضرى أن الهدف الذي سجله شبيبة القبائل في كان نتيجة عدم التفاهم بين محمد الشناوي حارس الأهلي وياسر إبراهيم، مشيرا إلى أن الشناوي لم يخضع لاختبار قوي خلال اللقاء بسبب إصابته التي أجبرته على مغادرة المباراة.

وفي المباراة نفسها، فاز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الأهلي كل من محمود تريزيجيه هدفين، محمد شريف، وإمام عاشور. وشهدت المباراة سيطرة الأهلى على مجريات اللعب منذ البداية، مع محاولات متفرقة من الفريق الجزائري لاختراق دفاع الأهلي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا