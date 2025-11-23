نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدف شبيبة القبائل.. الحضرى يرشح شوبير لحراسة مرمى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، إن مصطفى شوبير يقدم أداء مميزا مع الأهلي ومع المنتخب، وهو الأحق حاليا بالتواجد في التشكيل الأساسي بفضل تركيزه العالي.

وأضاف الحضرى أن الهدف الذي سجله شبيبة القبائل في مباراة الأهلي كان نتيجة عدم التفاهم بين محمد الشناوي حارس الأهلي وياسر إبراهيم، مشيرا إلى أن الشناوي لم يخضع لاختبار قوي خلال اللقاء بسبب إصابته التي أجبرته على مغادرة المباراة.

وفي المباراة نفسها، فاز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الأهلي كل من محمود تريزيجيه هدفين، محمد شريف، وإمام عاشور. وشهدت المباراة سيطرة الأهلى على مجريات اللعب منذ البداية، مع محاولات متفرقة من الفريق الجزائري لاختراق دفاع الأهلي.