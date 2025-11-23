نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تعطيل الدراسة في مدارس مقار اللجان الانتخابية خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت عدد من المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابية خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، تعطيل الدراسة ومنح الطلاب إجازة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، وذلك تزامنًا مع أيام التصويت داخل مصر.

وأكدت إدارات المدارس أن قرار الإجازة يخص المدارس التي تُستخدم كمقار للجان الانتخابية فقط، فيما تستمر الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس والمحافظات التي لا تشهد تخصيص لجان داخلها.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية داخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر

تنطلق عملية التصويت في الداخل خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية للمرحلة يوم 2 ديسمبر المقبل، حسب الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي حال الحاجة إلى إجراء جولة الإعادة، سيتم التصويت في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، بينما يجرى التصويت في الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم 25 ديسمبر 2025.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين في الخارج

وفي وقت سابق، أصدر المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 56 لسنة 2025 الذي يتضمن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، موضحًا تفاصيل عملية الاقتراع وآليات التعامل مع لجان الخارج وفق الضوابط المنظمة.