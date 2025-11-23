وزير الخارجية يؤكد لنظيره الهندى دعم مصر لرئاسة بلاده مجموعة بريكس 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 نوفمبر 2025 09:20 صباحاً - قدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج التهنئة للهند بمناسبة قرب توليها رئاسة مجموعة بريكس لعام 2026، مؤكداً دعم مصر الكامل لرئاسة الهند، والتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بما يخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطى والدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير خارجية جمهورية الهند على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.

ما أبرز مجالات التعاون التي ناقشها الجانبان؟

وتناول الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم التعاون في التكنولوجيا والابتكار.

ودعا الوزير عبد العاطي الشركات الهندية إلى زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من المزايا التنافسية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر حوافز وضريبية وجمركية متنوعة.