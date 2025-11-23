نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: سيف الجزيري أفضل مهاجم في الزمالك بالوقت الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، على أهمية بطولة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وقال ريان في تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: لا توجد مباريات سهلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية والزمالك سوف يعاني من الغيابات خلال المباريات.

وأضاف: يجب على الزمالك إثبات وجوده أمام زيسكو ويفوز بفارق كبير من الأهداف، والتونسي سيف الدين الجزيري من أفضل مهاجمي الزمالك خلال الفترة الحالية ومن وجهة نظري هو الأفضل.

وتابع: هناك علامات استفهام بخصوص تراجع مستوى مصطفى محمد، وأتمنى أن يستعيد اللاعب مستواه لأنه لاعب كبير.