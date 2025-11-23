نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز بالجملة لمسلسل "سيد الناس" في مهرجان The Best إلهام شاهين وأحمد زاهر يتألقان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل توزيع جوائز مهرجان "The Best" برئاسة الإعلامي أحمد الهواري، والذي أُقيم عند سفح الأهرامات، ليلة فنية استثنائية تَوج خلالها عدد من أبطال مسلسل "سيد الناس" بجوائز مرموقة عن أدوارهم في العمل الذي عُرض في رمضان 2025.

إلهام شاهين

فازت النجمة إلهام شاهين بجائزة أفضل ممثلة عن دورها المؤثر "إعتماد"، في حين نال النجم أحمد زاهر جائزة أفضل ممثل عن شخصية "فاروق الجباس"، التي لاقت رواجًا واسعًا بين الجمهور العربي.

كما تم تكريم الفنان الشاب مصطفى عماد بجائزة أفضل ممثل شاب عن أدائه المتقن لشخصية "آسر الجارحي"، وهو شاب يعاني من التوحّد، فيما حصدت ملك أحمد زاهر جائزة أفضل ممثلة شابة عن دورها في العمل نفسه.

تفاصيل الحفل

الحفل حضره عدد كبير من نجوم الصف الأول في مصر، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، مصطفى شعبان، ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، حنان مطاوع وغيرهم.

مسلسل "سيد الناس"

يُذكر أن مسلسل "سيد الناس" هو من إنتاج شركة الصبّاح إخوان، تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، وقد شارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد رزق، نشوى مصطفى، خالد الصاوي، بشرى، إنجي المقدم، ومنة فضالي.