الرياض تستضيف المنتدى السعودي الثالث للثورة الصناعية الرابعة أكتوبر المقبل

يُنظّم مركز الثورة الصناعية الرابعة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"؛ خلال الفترة من 29 ـ 30 أكتوبر 2025، بفندق فور سيزونز في العاصمة الرياض أعمال المنتدى السعودي الثالث للثورة الصناعية الرابعة، تحت شعار "آفاق التقنية العالمية "، بحضور نُخبة من الخبراء وقادة الابتكار من مختلف القطاعات الجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز الأبحاث.

ويناقش المنتدى أثر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على الاقتصاد والصناعة والمجتمع، والتقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، إضافة إلى المصانع الذكية ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع التحول، وترسيخ الابتكار المستدام.

ويتضمن برنامج المنتدى ورش عمل إقليمية، وورشًا متخصصة لأعضاء شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة، ومجتمعات المنتدى، مثل: القادة العالميين الشباب والمبدعين العالميين. كما يشارك ممثلون من شبكة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة في المملكة، فضلًا عن رواد التقنية المحليين، ورواد الأعمال، ومجتمعات الابتكار المرتبطة بـ "الكراج".

وسيركز المنتدى في نسخته الثالثة على تعميق التفاعل والمشاركة من خلال جلسات مباشرة، وحوارات رفيعة المستوى، وورش عمل متخصصة تغطي ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد الذكي، ومستقبل الصناعة، وما بعد الرقمنة، وتهيئة المجتمع للمستقبل، والتقنيات المسؤولة والحدود الأخلاقية، والموارد الإستراتيجية لاقتصاد الثورة الصناعية الرابعة.

وأفادت المدير التنفيذي لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية الدكتورة بسمة البحيران، أن المنتدى يأتي في مرحلة تتقدم فيها المملكة نحو اقتصاد الابتكار الذي يعزّز دورها كرائد في الثورة الصناعية الرابعة وفاعل مؤثر عالميًا من خلال شراكته مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مقدمة شكرها لشركاء المنتدى، وهم: شركة أرامكو السعودية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومجموعة الاتصالات السعودية (STC)، وأمانة منطقة الرياض، وشركة كوانتينيوم للحلول العالمية، وألف إنترناشونال والحلول الأصيلة.

ويعد مركز الثورة الصناعية الرابعة منصة وطنية لتطوير وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المتقدمة بطريقة مسؤولة، حيث يساهم في تسريع تطوير أطر الحوكمة والسياسات والبروتوكولات الداعمة لاعتماد التقنية وتوسيع نطاق استخدامها، كونه جزءًا من مُستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمكن التسجيل في المنتدى السعودي الثالث للثورة الصناعية الرابعة من خلال زيارة الرابط: https://c4irsaudiforum.org.

