الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار غداً إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الزوراء العراقي في قمة عربية مثيرة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2 . المباراة لا تقتصر على كونها مواجهة كروية عادية، بل تمثل صراعاً مباشراً على صدارة المجموعة الرابعة، التي يتقاسمها الفريقان برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، في حين ما زال كل من جوا الهندي واستقلول الطاجيكي بدون أي نقاط زهرمز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

النصر ضد الزوراء العراقي .. قمة نارية في دوري أبطال آسيا 2 تشعل صراع الصدارة

يستضيف ملعب بغداد الدولي هذه المواجهة المرتقبة غداً الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

9:15 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

10:15 مساءً بتوقيت الإمارات

المباراة تحظى بترقب واسع، ليس فقط من جماهير الناديين، بل من محبي كرة القدم الآسيوية عموماً، نظراً لقيمة الفريقين وتاريخهما في المسابقات القارية.

القناة الناقلة لمباراة النصر والزوراء

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2، وبالتالي ستكون المباراة منقولة حصرياً عبر شاشتها، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء، تسلط الضوء على نقاط القوة والضعف لدى الفريقين، بالإضافة إلى استضافة محللين وخبراء لتقديم قراءة فنية متكاملة.

تشكيل النصر المتوقع ضد الزوراء العراقي

من المنتظر أن يدخل المدرب البرتغالي لويس كاسترو اللقاء بالتشكيلة التالية، التي تجمع بين الخبرة والسرعة والقدرات الهجومية القوية:

حراسة المرمى: بينتو

بينتو خط الدفاع: سلطان الغنام – سيماكان – مارتينيز – نواف بوشل

سلطان الغنام – سيماكان – مارتينيز – نواف بوشل خط الوسط: أنخيلو – بروزوفيتش – جواو فيليكس

أنخيلو – بروزوفيتش – جواو فيليكس خط الهجوم: ساديو ماني – كمارا – كومان

الزوراء العراقي.. قوة جماهيرية وتاريخ عريق

فريق الزوراء يُعتبر من أعرق الأندية العراقية وأكثرها شعبية، ويمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة ستملأ مدرجات ملعب بغداد الدولي لدعم الفريق. دخول اللقاء بعد فوز مهم في الجولة الأولى يمنحه دافعاً معنوياً كبيراً، خصوصاً أن اللعب على أرضه وأمام جماهيره يمثل قوة إضافية قد تصعّب مهمة النصر.

الزوراء يعتمد بشكل أساسي على الروح القتالية للاعبيه، بجانب بعض العناصر المميزة في الوسط والهجوم، حيث يسعى المدرب إلى استغلال أي ثغرة دفاعية لدى النصر.

النصر والرهان على النجوم

النصر السعودي يدخل هذه البطولة وهو يحمل آمال جماهيره العريضة التي ترى في الفريق مشروعاً قارياً قادراً على المنافسة بقوة. الفريق يمتلك أسماء لامعة مثل:

ساديو ماني: اللاعب السنغالي الخبير الذي يعرف جيداً كيفية حسم المباريات الكبرى.

اللاعب السنغالي الخبير الذي يعرف جيداً كيفية حسم المباريات الكبرى. جواو فيليكس: الموهبة البرتغالية القادرة على صناعة الفارق بلمسة واحدة.

الموهبة البرتغالية القادرة على صناعة الفارق بلمسة واحدة. كومان: جناح سريع يمتاز بالقدرة على اختراق الدفاعات.

جناح سريع يمتاز بالقدرة على اختراق الدفاعات. بروزوفيتش: قلب الوسط الذي يمنح الفريق توازناً كبيراً بين الدفاع والهجوم.

أهمية المباراة للفريقين