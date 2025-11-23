نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: دوري أبطال إفريقيا البطولة المحببة للأهلي.. ولا أستطع تقييم توروب الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر ضد شبيبة القبائل ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "دوري أبطال إفريقيا البطولة المحببة للنادي الأهلي، الفريق تراجع بعد إحراز شبيبة القبائل الهدف الأول وكادت أن تهرب منه المباراة".

وأضاف: "محمد شريف تراجع مستواه في الشوط الثاني، وتوروب عالج الأزمة بدخول طاهر محمد طاهر، وأطالب زيزو بتقليل الكرات الثابتة وتغيير طريقة لعبه لإثبات وجوده في الملعب".

واختتم حديثه قائلًا: "من المبكر الحكم على توروب مع الأهلي ولا أستطع تقييمه حتى الآن، مبتباى شبيبة القبائل ليست مقياسا للحكم على مستوى توروب فنيا مع الأهلي".

