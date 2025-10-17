الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الأيام الماضية تداول العديد من الأخبار حول توسيع مناطق الهدم في مكة المكرمة 2025 لتشمل أحياء جديدة، ما أثار موجة من القلق بين المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة . وتناقل البعض هذه المعلومات على مواقع التواصل دون التأكد من صحتها، ما دفع الجهات الرسمية إلى توضيح الحقائق ووقف انتشار الشائعات شطحيح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

توسع جديد في مناطق الهدد بمكة .. أحياء جديدة تدخل ضمن الإزالة وأمانة العاصمة تعلن تفاصيل هامة لأول مرة

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة في بيان رسمي أن ما يتم تداوله حول تجدد أو توسع أعمال الهدم في مكة المكرمة خلال عام 2025 هو عارٍ تمامًا من الصحة. وأكدت أن آخر مراحل مشاريع الإزالة انتهت بشكل كامل في سبتمبر 2023 ضمن خطة تطوير الأحياء العشوائية وتحسين البنية التحتية.

كما شددت الأمانة على أن جميع المعلومات المتعلقة بأي مشاريع جديدة سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية فقط، محذّرةً من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

أبرز ما ورد في بيان أمانة العاصمة المقدسة

انتهاء آخر مراحل الهدم في سبتمبر 2023 بنجاح.

العمل جارٍ على صرف التعويضات المستحقة للسكان المتضررين من عمليات الإزالة السابقة.

لا توجد أي قرارات جديدة بشأن توسعة مناطق الهدم خلال عام 2025.

ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وتجنب الحسابات غير الموثوقة.

كيفية الاستعلام عن خريطة الهدم في مكة المكرمة 2025

أتاحت أمانة العاصمة المقدسة خدمة إلكترونية تمكّن المواطنين والمقيمين من التحقق من المناطق التي شملتها أو قد تشملها خطط الإزالة، وذلك عبر خطوات بسيطة وسريعة.

خطوات التحقق من خريطة الهدم في مكة المكرمة

زيارة الموقع الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني أو الحساب الشخصي.

الدخول إلى تبويب "الخدمات الإلكترونية".

اختيار خدمة "خريطة هدم مكة المكرمة 2025".

عرض التفاصيل، حيث ستظهر لك المناطق التي تم هدمها سابقاً وأي تحديثات جديدة حال صدورها رسمياً.

نصائح لتجنب الشائعات حول الهدم في مكة المكرمة

تدعو الأمانة الجميع إلى متابعة الأخبار من مصادر موثوقة فقط مثل موقع الأمانة الرسمي أو حساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي. كما يُنصح بعدم مشاركة أو نشر أي خبر غير مؤكد حول الهدم في مكة المكرمة 2025 لتجنب تضليل الآخرين أو إثارة القلق العام.

خلاصة القول