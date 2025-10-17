الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار التحول التاريخي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن مسار رؤية السعودية 2030، أطلقت الجهات المختصة نظامًا جديدًا يتيح إقامة من دون كفيل، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم . هذا النظام لا يتطلب وجود كفيل ولا يحمل تاريخ انتهاء، ويُمنح برسوم رمزية، ما يجعله أحد أهم المبادرات التي تدعم الاستقرار للمقيمين وتسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ضيزثق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إقامة من دون كفيل في السعودية 2025.. نظام جديد يمنح المقيمين حرية وبهذه الشروط

يمثل اعتماد إقامة من دون كفيل نقطة تحول في تاريخ الإقامة بالمملكة، إذ ينقل العلاقة بين المقيم والدولة من مفهوم “الكفالة” إلى مفهوم “الشراكة”. فالمقيم لم يعد مجرد فرد يعيش مؤقتًا في البلاد، بل أصبح جزءًا من مشروع وطني يهدف إلى بناء مجتمع مزدهر واقتصاد متقدم يقوم على المعرفة والابتكار.

رسميًا.. السماح بتحويل الزيارة العائلية إلى إقامة من دون كفيل

في خطوة تعكس الانفتاح التنظيمي الذي تشهده المملكة، أعلنت الجهات المختصة رسميًا عن إمكانية تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة من دون كفيل وفق ضوابط محددة. هذه الخطوة تمنح الأسر المقيمة استقرارًا أكبر وفرصة للعيش والعمل في بيئة آمنة ومنظمة، بما يحقق التوازن بين احتياجات المقيمين ومتطلبات التنمية الوطنية.

مشروع الإقامة الدائمة.. استقطاب العقول والاستثمارات

تندرج مبادرة إقامة من دون كفيل ضمن مشروع وطني أوسع يهدف إلى منح الإقامة الدائمة للنخب العلمية والاستثمارية. فالمملكة تسعى من خلال هذا النظام إلى جذب العلماء، ورجال الأعمال، ورواد التقنية، والمهنيين المتميزين الذين يسهمون في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته عالميًا.

الفئات المؤهلة للحصول على إقامة من دون كفيل

تم تصميم النظام بعناية ليشمل الفئات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعم أهداف رؤية 2030، ومن أبرزها:

الكفاءات العلمية والطبية: مثل الأطباء والاستشاريين في التخصصات الدقيقة كجراحة القلب، والطب النووي، وعلوم الفضاء.

الخبرات المهنية المتقدمة: المتخصصون في مجالات التقنية الحديثة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

المقيمون القدامى: من تجاوزوا سن الستين وأقاموا في المملكة لأكثر من عشر سنوات متواصلة.

رواد الأعمال والمستثمرون: أصحاب المشاريع التي تتماشى مع رؤية 2030 وتخلق فرص عمل جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

مميزات الإقامة الجديدة من دون كفيل

يوفر نظام إقامة من دون كفيل العديد من الامتيازات التي تمنح المقيمين وأسرهم حرية واستقرارًا غير مسبوق، من أبرزها:

حرية التنقل والعمل: دخول وخروج المملكة دون الحاجة لتأشيرة، والعمل بحرية دون نظام الكفالة التقليدي، مع إمكانية تأسيس المشاريع الخاصة.

مزايا مالية واستثمارية: التملك العقاري، وإدارة الأموال بحرية تامة، وتحويلها داخل المملكة وخارجها بسهولة وأمان.

خدمات تعليمية وصحية شاملة: حصول الأبناء على التعليم الحكومي المجاني، والاستفادة من الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية دون رسوم إضافية.

شروط الحصول على إقامة من دون كفيل

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الدقيقة لضمان منح إقامة من دون كفيل للمستحقين، وتشمل أبرزها:

امتلاك جواز سفر ساري المفعول.

تقديم شهادة خلو من السوابق الجنائية.

إثبات القدرة المالية أو وجود مصدر دخل ثابت.

تقديم الوثائق التي تثبت الانتماء للفئات المؤهلة مثل الشهادات الأكاديمية أو السجلات التجارية.

إقامة من دون كفيل ودعم أهداف رؤية 2030

يساهم هذا النظام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر جذب العقول المتميزة والاستثمارات النوعية، ومن أبرز جوانب دعمه للرؤية:

رفع مستوى التنافسية العالمية للمملكة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

نقل المعرفة والخبرات الدولية لتطوير القطاعات الحيوية داخل البلاد.

تحسين جودة الحياة للمقيمين عبر استقرار قانوني وإداري طويل الأمد.

خطوات التقديم على إقامة من دون كفيل

تتيح المنصة الإلكترونية المخصصة تقديم طلبات إقامة من دون كفيل بطريقة سهلة وآمنة، وتشمل الخطوات الأساسية:

الدخول إلى البوابة الرسمية للخدمات الحكومية.

إنشاء حساب إلكتروني أو تسجيل الدخول للمستخدم الحالي.

تعبئة استمارة الإقامة الدائمة وإرفاق المستندات المطلوبة.

سداد الرسوم الرمزية ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى صدور الموافقة.

إقامة من دون كفيل.. شراكة في بناء المستقبل السعودي