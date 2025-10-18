الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب موسم الحج لعام 2026، تتجه أنظار ملايين المسلمين حول العالم نحو المملكة العربية السعودية، استعدادًا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام . ويعد هذا الموسم من أعظم المواسم الروحانية التي يتشوق إليها المسلمون كل عام، لما تحمله من معانٍ إيمانية عميقة وفرصة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومع بدء العد التنازلي للموسم الجديد، بدأت التساؤلات تزداد حول موعد فتح باب التسجيل في الحج للعام القادم، والخطوات المطلوبة للتقديم، إضافةً إلى الشروط التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع الجهات الرسمية داخل المملكة وخارجها رامغم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد التسجيل في الحج 2026 عبر منصة نسك .. الشروط والخطوات الكاملة للراغبين في أداء الفريضة

بحسب المؤشرات الأولية والآلية المتبعة في الأعوام السابقة، من المتوقع أن تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية في فتح باب التسجيل للحج 2026 خلال الأشهر الأولى من العام الميلادي، تحديدًا بين شهري يناير ومارس.

ويتم الإعلان عن المواعيد الرسمية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى منصة "نسك" الإلكترونية التي أصبحت البوابة المعتمدة لتقديم طلبات الحج إلكترونيًا من داخل المملكة وخارجها. وتتميز المنصة بسهولة استخدامها ووضوح الإجراءات، مما أتاح للحجاج إمكانية التسجيل ومتابعة الطلب بكل يسر وشفافية دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الجهات الوسيطة.

خطوات التسجيل في الحج عبر منصة نسك

عملية التسجيل في الحج أصبحت رقمية بالكامل، حيث يمكن لأي راغب في أداء الفريضة إتمام الإجراءات إلكترونيًا بخطوات بسيطة، وهي كالتالي:

الدخول إلى منصة نسك الرسمية عبر الرابط (nusuk.sa).

تسجيل الدخول بحساب مسبق أو إنشاء حساب جديد في حال لم يكن لدى المستخدم حساب سابق.

تعبئة البيانات الشخصية بشكل دقيق مثل الاسم، رقم الهوية أو رقم الجواز، وتاريخ الميلاد.

اختيار الباقة أو البرنامج المناسب وفق الميزانية والخدمات المطلوبة.

رفع المستندات المطلوبة، مثل صورة الهوية أو جواز السفر، وإرفاق التقارير الطبية إذا لزم الأمر.

مراجعة الطلب جيدًا قبل الإرسال، ثم تأكيده وانتظار رسالة الترشيح أو القبول المبدئي من الجهة المختصة.

الشروط الرسمية للتسجيل في الحج 2026

وضعت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها لضمان قبول الطلب، وجاءت أبرز هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مسلمًا بالغًا عاقلًا قادرًا على أداء المناسك.

امتلاك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ السفر.

الحصول على اللقاحات والتطعيمات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

ألا يكون الشخص قد أدى فريضة الحج خلال السنوات الخمس الماضية (بالنسبة للمقيمين داخل المملكة).

الالتزام بجميع التعليمات الصحية والتنظيمية والأمنية التي تفرضها الجهات المختصة.

نصائح مهمة للراغبين في التسجيل

قبل بدء عملية التسجيل، من المهم أن يستعد الراغبون في الحج بشكل مبكر، وذلك من خلال تجهيز الوثائق اللازمة ومتابعة الأخبار الرسمية فقط عبر القنوات الحكومية المعتمدة.

ويُنصح بعدم التعامل مع أي جهات أو وسطاء غير مرخصين، إذ إن وزارة الحج أكدت أن التسجيل متاح فقط من خلال المنصات الرسمية، وعلى رأسها منصة نسك أو الجهات المعتمدة في الدول الإسلامية الأخرى.

كما يفضل التأكد من صحة المعلومات المدخلة خلال التسجيل، ومراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد الطلب، لأن أي خطأ في البيانات قد يؤدي إلى رفض الطلب أو تأخيره.

خدمات إضافية تقدمها وزارة الحج

تحرص وزارة الحج والعمرة على توفير تجربة متكاملة لضيوف الرحمن، بدءًا من مرحلة التسجيل وحتى مغادرتهم الأراضي المقدسة. وتشمل الخدمات المقدمة: