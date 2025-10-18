الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية تراجعاً ملحوظاً خلال منتصف تعاملات أمس الجمعة، بعد وصول المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته التاريخية في الأيام الماضية، حيث سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 519 ريالاً، أي ما يقارب 138 .4 دولار، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 غرام 54315.4 ريال (حوالي 14.5 ألف دولار) صوثنا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب في السعودية الآن .. كم وصل عيار 21 و 24؟

يُعتبر الذهب وسيلة آمنة للاحتفاظ بالقيمة في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث يلجأ المستثمرون إليه كملاذ آمن للادخار وحماية رأس المال.

أسعار الذهب في السعودية الآن

تراجعت أسعار الغرامات خلال منتصف اليوم، وجاءت الأسعار كما يلي وفق منصة سبائك:

غرام الذهب عيار 24: 518.9 ريال للشراء

غرام الذهب عيار 22: 475.6 ريال

غرام الذهب عيار 21: 475.6 ريال

غرام الذهب عيار 18: 389.1 ريال

غرام الذهب عيار 14: 308 ريال

جنيه الذهب عيار 22: 3805 ريالات

جنيه الذهب عيار 21: 3632.1 ريال

أسعار سبائك الذهب في المملكة

شهدت أسعار السبائك ارتفاعاً متدرجاً حسب وزن السبيكة، وكانت الأسعار وفق منصة سبائك كما يلي:

سبيكة الذهب وزن 5 غرامات عيار 24: 2875.4 ريال

سبيكة الذهب وزن 10 غرامات عيار 24: 5665.3 ريال

سبيكة الذهب وزن 20 غراماً عيار 24: 10990.6 ريال

سبيكة الذهب وزن 50 غراماً عيار 24: 27309.2 ريال

سبيكة الذهب وزن 100 غرام عيار 24: 54315.4 ريال

تطورات أسعار الذهب عالمياً