الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد شركة سامسونج لإطلاق أحدث هواتفها الرائدة سامسونج جالاكسي S26 ألترا، الذي يُتوقع أن يمثل قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية . مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، وتحسينات واسعة في الكاميرات، الشاشة، والأداء، يعد الهاتف بتجربة استخدام مبتكرة تجمع بين السرعة الفائقة، التصوير الاحترافي، والقدرة على التعامل مع التطبيقات الثقيلة بسلاسة جخقدط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كشف الستار عن سعر ومواصفات جوال سامسونج جلاكسي S26 الترا وموعد نزوله في الأسواق السعودية

يتميز سامسونج جالاكسي S26 ألترا بمعالج كوالكوم سناب دراغون 8 إيلايت 2 المبني بتقنية 3 نانومتر، الذي يوفر أداءً استثنائيًا مع استهلاك منخفض للطاقة، مما يجعله مثالياً للمستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف بشكل مكثف. ويدعم الهاتف معالج الرسوميات أدرينو 840 وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 غيغابايت، مما يضمن تشغيل الألعاب الثقيلة والتطبيقات الاحترافية دون أي تأخير أو تهنيج.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف تخزين داخلي متنوع يبدأ من 256 غيغابايت حتى 1 تيرابايت، مما يمنح المستخدمين حرية تخزين أكبر للملفات الكبيرة والفيديوهات عالية الجودة دون الحاجة إلى الاعتماد على التخزين الخارجي.

كاميرات احترافية لتجربة تصوير لا مثيل لها

واحدة من أبرز ميزات سامسونج جالاكسي S26 ألترا هي الكاميرا الاحترافية، حيث يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل مع مستشعر من تطوير شركة سوني، لتوفير صور فائقة الوضوح حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل، مع دعم الكاميرا الواسعة 50 ميغابكسل وكاميرا تقريب 200 ميغابكسل مع تقريب بصري 4x، مما يجعل الهاتف مثاليًا لعشاق التصوير الاحترافي والفيديوهات عالية الجودة.

وتمت إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة التصوير، بما في ذلك التعرف على المشاهد تلقائيًا وضبط الإعدادات وفقًا للظروف، بالإضافة إلى تحسينات الصور الليلية وتقليل الضوضاء، لتقديم صور مذهلة دون الحاجة لتعديل إضافي.

شاشة ضخمة مع وضوح مذهل

يأتي سامسونج جالاكسي S26 ألترا بشاشة بحجم 7.3 بوصة مع نسبة عرض إلى جسم تبلغ 93٪، ما يوفر تجربة مشاهدة غامرة. تم تحسين الشاشة لتقليل الانعكاسات وزيادة الوضوح تحت ضوء الشمس المباشر، مع دعم معدل تحديث عالٍ لتجربة ألعاب سلسة وفيديوهات فائقة الدقة.

ميزة الشاشة الكبيرة تجعل الهاتف مناسبًا أيضًا للاستخدام المهني، مثل تعديل الصور والفيديوهات، قراءة المستندات، ومتابعة الاجتماعات عبر الإنترنت بكفاءة عالية.

بطارية قوية وشحن متطور

تم تزويد الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5300 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 65 واط، والشحن اللاسلكي 25 واط، بالإضافة إلى خاصية الشحن العكسي للأجهزة الأخرى. هذا يعني أن المستخدم يمكنه شحن سماعاته أو ساعته الذكية مباشرة من الهاتف، مما يضيف مستوى كبير من الراحة في الاستخدام اليومي.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، ويأتي مع مستشعر بصمة مدمج في الشاشة وتقنيات أمان متقدمة تشمل التعرف على الوجه، مما يعزز الخصوصية ويضمن حماية بيانات المستخدم.

تصميم أنيق ومريح

يتميز سامسونج جالاكسي S26 ألترا بتصميم عصري وأنيق يجمع بين الزجاج والمعدن، مع حواف منحنية تعطي شعورًا بالراحة عند الإمساك به. كما تم تحسين وزن الهاتف ليكون مناسبًا للاستخدام الطويل دون إجهاد اليد، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن دمج بين الأداء العالي والتصميم الفاخر.

مقارنة مع المنافسين

عند مقارنته بالهواتف الرائدة الأخرى مثل آيفون 18 برو ماكس وجوجل بيكسل 14 برو، يتفوق سامسونج جالاكسي S26 ألترا في الكاميرات، حجم الشاشة، ومرونة نظام التخزين. كما أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهاتف يمنحه تفوقًا في تجربة المستخدم اليومية وإدارة البطارية والأداء العام، ما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن أفضل قيمة مقابل السعر.

موعد الإطلاق والحجز المسبق

من المتوقع أن تعلن سامسونج رسميًا عن سامسونج جالاكسي S26 ألترا في يناير 2026، مع توافره عالميًا بين يناير وفبراير، بينما يبدأ الحجز المسبق اعتبارًا من ديسمبر 2025. وتشير التسريبات إلى أن الأسعار ستكون كالتالي:

نسخة 256 غيغابايت: 1299 دولار أمريكي

نسخة 512 غيغابايت: 1419 دولار أمريكي

نسخة 1 تيرابايت: 1659 دولار أمريكي

فوائد عملية للمستخدمين

مع هذه المواصفات، يوفر سامسونج جالاكسي S26 ألترا مجموعة من الفوائد العملية للمستخدمين: