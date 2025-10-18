خطر يهدد حياة السائق! استدعاء عاجل لـ489 سيارة نيسان باترول 2025 بسبب خلل خطير قد يسبب حوادث

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 489 مركبة من طراز نيسان باترول 2025 بعد اكتشاف خلل في وحدة التحكم المسؤولة عن توزيع عزم الدوران بين المحورين الأمامي والخلفي . هذا العيب قد يؤدي إلى فقدان قوة الدفع عند الضغط على دواسة الوقود، مما يزيد من احتمال وقوع حوادث تهدد سلامة السائقين والركاب كسمجي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أوضحت الوزارة أن العيب يكمن في وحدة التحكم بتوزيع عزم الدوران، وهي جزء حيوي من نظام الدفع الرباعي في السيارة. تقوم هذه الوحدة بتوزيع القوة بين العجلات الأمامية والخلفية لضمان ثبات المركبة وتوازنها على الطرق المختلفة.

وفي حال تعطل هذه الوحدة، قد تفقد السيارة القوة بشكل مفاجئ أثناء التسارع أو الضغط على دواسة الوقود، وهذا لا يعد مجرد عطل بسيط، بل يمثل خطرًا مباشرًا على السلامة المرورية، خاصة عند تجاوز المركبات أو القيادة على الطرق السريعة.

خطورة الخلل على السائقين والركاب

تُعتبر نيسان باترول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) يحظى بشعبية كبيرة بين السائقين، خاصة في المناطق الصحراوية والطرق الوعرة. يعتمد هذا الطراز على نظام دفع رباعي متقدم، يتيح له الأداء الجيد في ظروف القيادة الصعبة.

لكن خلل توزيع عزم الدوران يجعل المركبة أكثر عرضة لفقدان توازنها أو ضعف أدائها في مواقف حرجة مثل:

الانطلاق المفاجئ لتجاوز مركبة أخرى.

القيادة على منحدرات أو طرق وعرة.

القيادة في الطقس السيئ حيث يتطلب الأمر قوة دفع متوازنة بين العجلات.

دور وزارة التجارة في حماية المستهلك

يأتي هذا الاستدعاء ضمن الإجراءات الرقابية التي تنفذها وزارة التجارة السعودية للتأكد من التزام الشركات العالمية بمعايير الجودة والسلامة. فالوزارة تتعامل بجدية مع أي خلل قد يعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.

وأكدت الوزارة أن الاستدعاء يشمل 489 مركبة فقط من نيسان باترول موديل 2025، مما يعني أن الخلل مقتصر على دفعات إنتاجية محددة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الدقيقة تعكس حرص الوزارة على الشفافية وعدم المجازفة بسلامة الجمهور.

الإجراءات الواجب اتباعها من مالكي المركبات

حثت وزارة التجارة مالكي المركبات المشمولة بالاستدعاء على التحقق من شمول سياراتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحملات الاستدعاء، أو التواصل المباشر مع الوكيل المحلي لشركة نيسان.

وبمجرد التأكد من شمول السيارة، يجب على المالك: