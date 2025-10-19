الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية اليوم تحولاً حازماً في منظومة السلامة المرورية، بعدما أعلنت الإدارة العامة للمرور رسميًا بدء تطبيق العقوبات الجديدة بحق السائقين الذين يكررون مخالفة قطع الإشارة الحمراء، وذلك ضمن خطة وطنية تستهدف الحد من الحوادث الخطيرة وحماية الأرواح والممتلكات والقرار جاء بعد دراسة موسّعة لواقع الحوادث المرورية في المدن الكبرى، إذ تبين أن نسبة كبيرة من التصادمات المميتة تقع بسبب تجاهل الإشارة الحمراء، مما دفع الجهات المختصة إلى تبني نهج أكثر صرامة يضمن ردع المخالفين وتطبيق النظام بشكل آلي وعادل عبر تقنيات الرصد الحديثة فتلتي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تنبيه عاجل للسائقين .. المرور السعودي يضاعف غرامة هذه المخالفة حتى 6000 ريال اعتبارًا من اليوم

بحسب جدول المخالفات المعتمد في النظام المروري السعودي، فإن السائق الذي يتجاوز الإشارة الحمراء لأول مرة يواجه غرامة مالية تتراوح بين 3000 و6000 ريال، وذلك بناءً على تقييم الجهات المختصة لخطورة الموقف وظروف المخالفة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الحد الأعلى للغرامة لا يُطبّق تلقائيًا، وإنما يُحدد وفقاً لما إذا كان السائق قد ارتكب المخالفة بسرعة عالية، أو تسبب في تعطيل الحركة المرورية، أو شكّل خطرًا على حياة الآخرين. الهدف من ذلك ليس الجباية، وإنما تحقيق العدالة وتقدير كل حالة بشكل موضوعي.

عقوبات متصاعدة للمخالفين المتكررين

المرحلة الجديدة من النظام لا تكتفي بالغرامة، بل تمتد إلى تدابير أكثر صرامة عند تكرار المخالفة. فقد أكدت الإدارة أن من يكرر قطع الإشارة الحمراء سيواجه تشديدًا تدريجيًا في العقوبة، يبدأ بالغرامة، ثم قد يصل إلى إيقاف السائق أو سحب الرخصة مؤقتًا.

ويُحتسب عدد مرات المخالفة آليًا عبر قاعدة البيانات المركزية لأنظمة المرور، بحيث يتم تتبع سجل السائق بدقة. فإذا تبين أن السائق كرر السلوك نفسه أكثر من مرة خلال فترة قصيرة، يتم تحويله تلقائيًا إلى اللجان المختصة للنظر في حالته وتطبيق العقوبة المناسبة.

هذا التصعيد، كما توضح الإدارة، ليس الهدف منه التضييق على السائقين، بل ضمان الردع الفعّال للسلوكيات الخطرة التي تهدد السلامة العامة.

رصد إلكتروني دقيق عبر نظام "ساهر"