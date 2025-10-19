الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت أمانة المدينة المنورة عن انطلاق خطة شاملة لإزالة بعض الأحياء العشوائية ضمن مشروع تطويري يهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 . ويأتي هذا المشروع استجابة للحاجة إلى تنظيم المناطق المتاخمة للمسجد النبوي الشريف، وتوفير بيئة سكنية آمنة وعصرية لسكان المدينة. ويمكن للمواطنين والمقيمين متابعة تفاصيل الأحياء المستهدفة عبر بوابة أمانة المدينة المنورة الإلكترونية الرسمية هددخغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار من الأمانة .. أحياء كاملة في المدينة المنورة تمحى من الخريطة في هذا الشهر وإليكم مصير تعويضات المتضررين

الأحياء المستهدفة بخطة الإزالة

حددت أمانة المدينة المنورة الأحياء التالية ضمن خطة الإزالة والتطوير:

حي المغيسلة: يتميز بطابعه التاريخي، ويحتاج إلى أعمال صيانة وترميم مستمرة لمواجهة تأثير العوامل البيئية.

حي الأصفرين: يفتقر إلى البنية التحتية المتكاملة، ويتطلب تنفيذ تحسينات شاملة لتطوير الخدمات الأساسية.

حي الدويمة: يجري فيه حاليًا تجديد للبنية التحتية وتوفير خدمات حيوية لسكانه.

حي المصانع: يشهد عمليات ترميم واسعة تشمل البنية التحتية والإعمار الخارجي، بهدف رفع جودة المعيشة.

حي التعلة: تخضع خطة التطوير فيه لإعادة هيكلة كاملة، تشمل ترميم المرافق العامة وتحسين الخدمات السكنية.

خطوات الاستعلام عن الأحياء المزالة

للتعرف على التفاصيل الخاصة بالأحياء المشمولة بخطة الإزالة، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر بوابة أمانة المدينة المنورة الإلكترونية:

الدخول إلى بوابة أمانة المدينة المنورة الإلكترونية.

اختيار خدمة تطوير المناطق العشوائية.

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على خيار الاستعلام عن الأحياء العشوائية المزالة.

تحديد الموقع المطلوب على الخريطة.

النقر على تأكيد النقطة لعرض جميع المعلومات المتعلقة بالإزالة والتطوير.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة الحياة للسكان، وتنظيم المناطق الحيوية في المدينة، مع توفير بيئة سكنية حديثة وآمنة، بما يعزز من مكانة المدينة ويخدم أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030.