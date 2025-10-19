الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً نوعياً في نظام إدارة العمالة الوافدة، وذلك بعد إعلان المديرية العامة للجوازات عن مجموعة من التغييرات المتعلقة بـنقل الكفالة في السعودية . تأتي هذه التغييرات في إطار توجهات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. وتعد هذه الخطوة تطوراً محورياً يهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان العدالة بين جميع الأطراف شييزج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير رسمي: السعودية تمنع المقيمين العاملين من نقل الكفالة وتفرض نظام جديد

الأهداف الاستراتيجية وراء تحديث نظام نقل الكفالة في السعودية

تسعى الحكومة السعودية من خلال تحديثات نظام نقل الكفالة إلى بناء سوق عمل أكثر استقراراً وشفافية. ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة لإصلاح سوق العمل وإعادة تنظيم العلاقة بين أصحاب المنشآت والعاملين بما يحقق مصالح الطرفين ويحافظ على استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

تحقيق التوازن في سوق العمل وحماية الموارد البشرية

تهدف هذه السياسات الجديدة المتعلقة بـنقل الكفالة في السعودية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:

تعزيز استقرار القوى العاملة داخل المنشآت وتقليل التنقل العشوائي بين الكفلاء.

رفع مستوى الحماية القانونية للعمالة الوافدة ومنع استغلال الثغرات النظامية السابقة.

تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين ودعم العمالة النظامية المقيمة في المملكة.

تطوير بيئة عمل منظمة تحترم الحقوق وتوضح الواجبات لجميع الأطراف.

الحالات التي تمنع نقل الكفالة في السعودية

وضعت المديرية العامة للجوازات خمس حالات رئيسية تُعد موانع قانونية تمنع إتمام عملية نقل الكفالة. وقد جاءت هذه الضوابط بعد دراسات دقيقة لتحديات النظام السابق، بهدف ضمان وضوح الإجراءات وتحقيق العدالة في سوق العمل.

1. وجود بلاغ تغيب رسمي

لا يُسمح بنقل الكفالة إذا كان على العامل بلاغ تغيب مسجل لدى الجهات المختصة. ويُشترط تسوية الوضع القانوني أولاً قبل إمكانية الانتقال إلى كفيل جديد.

2. وجود التزامات مالية غير مسددة

تُعد المخالفات المرورية أو المتأخرات المالية مثل رسوم الإقامة من أبرز الأسباب التي تمنع نقل الكفالة في السعودية. ويُشترط تسديد جميع الالتزامات قبل البدء بإجراءات النقل.

3. تجاوز الحد النظامي لمرات نقل الكفالة

حددت الجوازات سقفاً معيناً لعدد مرات نقل الكفالة للعامل الواحد. وفي حال تجاوز هذا العدد دون أسباب نظامية مبررة، يتم رفض طلب النقل بشكل تلقائي.

4. الإخلال بشروط العقد أو النظام

يشمل ذلك أي مخالفة لبنود عقد العمل، أو السلوكيات غير المهنية، أو التغيب المتكرر دون مبرر. ويعتبر هذا الإخلال سبباً مباشراً لمنع نقل الكفالة.

5. عدم استيفاء شروط المنشأة

يشترط أن تكون المنشأة التي ترغب في استقدام العامل موثقة رسمياً وخالية من الملاحظات النظامية، إضافة إلى التزامها الكامل ببرامج التوطين المطبقة في السعودية.

إرشادات عملية للتكيف مع تحديثات نقل الكفالة في السعودية

مع دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ، أصبح من الضروري على كل من أصحاب العمل والعاملين اتباع مجموعة من الإرشادات التي تضمن الامتثال للنظام الجديد وتجنب المشكلات الإجرائية خلال عملية نقل الكفالة.

نصائح مهمة للكفلاء والعمال

الانتظام المالي: احرص على تسديد جميع الرسوم والمخالفات لتجنب التعليق في إجراءات النقل.

الالتزام بالعقود: التزم ببنود العقد المتفق عليها وسلوكيات العمل المهنية لضمان حقوقك القانونية.

توثيق المنشأة: تحقق من أن منشأتك مسجلة وملتزمة بمتطلبات الجهات المختصة.

التخطيط المسبق: ضع خطة بديلة لأي طارئ قد يؤخر عملية النقل أو يمنعها.

رؤية مستقبلية لنظام نقل الكفالة في السعودية