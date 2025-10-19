الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد حالة الطقس في السعودية اليوم تقلبات جوية ملحوظة تستدعي الحذر والانتباه، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بسيول ورياح نشطة في عدد من مناطق المملكة، وفقاً لأحدث تقارير المركز الوطني للأرصاد فظصطظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حالة الطقس في السعودية اليوم وأبرز التحذيرات الجوية .. أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

توقعات حالة الطقس في السعودية للمناطق البرية

تشير آخر تحديثات حالة الطفس في السعودية إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة على كل من: منطقة جازان، منطقة عسير، منطقة الباحة، ومنطقة مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الهطولات المطرية إلى جريان السيول في الأودية والمنخفضات، كما ستكون مصحوبة بتكون للضباب على هذه المناطق بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من المملكة.

كما تشمل حالة الطقس في السعودية اليوم تكون زخات من البرد ورياح نشطة مصاحبة للأمطار، بينما تستمر الرياح المثيرة للأتربة والغبار في التأثير على منطقتي الرياض والشرقية، مما يستدعي توخي الحذر خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.

تقرير حالة الطقس في السعودية للملاحة البحرية

البحر الأحمر

على صعيد حالة الطقس في السعودية للملاحة البحرية، تشير التوقعات إلى أن الرياح السطحية فوق مياه البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعات تتراوح بين 15-40 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية والوسطى.

بينما على الجزء الجنوبي ستكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بسرعات 10-25 كم/ساعة قد تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج في إطار حالة الطقس في السعودية البحرية من نصف متر إلى مترين في الأجزاء الشمالية والوسطى، ونصف متر إلى متر مع إمكانية الوصول إلى مترين في الجزء الجنوبي.

وتصنف حالة البحر في سياق حالة الطقس في السعودية اليوم بين الخفيف والمتوسط الموج.

الخليج العربي

أما بالنسبة لحالة الطقس في السعودية على مياه الخليج العربي، فمن المتوقع أن تهب الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعات تتراوح بين 10-25 كم/ساعة.

وسيرتفع الموج من نصف متر إلى متر، مع بحر خفيف الموج بشكل عام.

نصائح مهمة للمواطنين والمقيمين