قرار صادم من وزارة الحج والعمرة السعودية .. هذه الأمراض تمنعك من أداء فريضة الحج

الرياض - كتبت رنا صلاح - انطلقت عملية تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026 من خلال نظام القرعة، حيث فتحت وزارة الداخلية المصرية باب التقديم اعتباراً من الأحد 12 أكتوبر وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري سغصحد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تُقدم طلبات حج القرعة 2026 عبر مراكز وأقسام الشرطة المنتشرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، كما أتاحت الوزارة قنوات إلكترونية وصوتية للتقديم، تشمل الموقع الرسمي للإدارة العامة للشئون الإدارية ببوابة وزارة الداخلية، والخدمة الصوتية المخصصة لهذا الغرض.

وأكدت الوزارة أن القرعة العلنية ستُجرى من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لجميع المتقدمين، وفقاً للجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً عبر الإدارة العامة للشئون الإدارية.

دليل التقديم في قرعة حج 2026: الشروط والقنوات

يقدم هذا الدليل الشامل كافة المعلومات المطلوبة للتقديم الناجح في قرعة الحج، مع التركيز على أهم الشروط والضوابط التي أعلنتها وزارة الداخلية المصرية.

قنوات التقديم المتاحة

وفرت وزارة الداخلية ثلاث قنوات رئيسية للتقديم في قرعة حج 2026 تناسب مختلف فئات المواطنين وتضمن سهولة وإتاحة التسجيل للجميع.

التقديم الشخصي المباشر بأي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة

التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي: https://hij.moi.gov.eg

التقديم عبر الخدمة الصوتية على الرقم: 027983000

الشروط العامة للمتقدمين

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفها جميع المتقدمين لقرعة حج 2026 لضمان تنظيم عملية الحج بشكل آمن ومنظم.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته

استكمال التطعيمات المطلوبة، بما في ذلك تطعيم الالتهاب السحائي الرباعي

الالتزام بالاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية

أن يكون سن مقدم الطلب 21 عاماً على الأقل، وألا يقل سن المرافق الوجوبي عن 18 عاماً

الفئات المحظور سفرها لأسباب صحية

حرصاً على سلامة الحجاج، أعلنت وزارة الداخلية قائمة بالفئات المحظور سفرها لأداء مناسك الحج لهذا العام بناءً على التوصيات الصحية للجهات المختصة.

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون لجلسات غسيل كلوي

مرضى تليف الرئة والحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية

المرضى بالأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك

السيدات الحوامل في الثلث الأخير من الحمل

مرضى السرطان النشط الذين يتلقون علاجاً كيميائياً أو إشعاعياً

الأطفال دون سن 12 سنة

حالات السمنة المفرطة المرضية

إجراءات مهمة للفائزين في قرعة الحج

بعد الإعلان عن نتائج القرعة، هناك عدة إجراءات هامة يجب على الفائزين اتباعها لضمان إكمال عملية التسجيل واستكمال المستندات المطلوبة بنجاح.

المستندات المطلوبة

يجب على الفائزين في قرعة حج 2026 تجهيز مجموعة من المستندات والأوراق الرسمية لتقديمها خلال الفترة المحددة.

بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية

إقرار بعدم أداء فريضة الحج سابقاً

البيانات الصحية التفصيلية للمتقدم والمرافقين

مستندات إثبات صلة القرابة في حالة التقديم الزوجي

آلية السداد والدفع

تختلف طرق سداد تكاليف حج القرعة 2026 حسب طريقة التقديم، مع الالتزام بالمواعيد النهائية للسداد.

تُسدّد تكاليف الطلب الورقي مباشرة بمراكز الشرطة

تُدفع قيمة الطلب الإلكتروني عبر البطاقات الائتمانية أو قنوات السداد الإلكتروني

لا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد القيمة المالية خلال الفترة المحددة

خاصية التنازل

يُسمح بالتنازل عن فرصة الحج للأبناء فقط لأحد الوالدين أو لوالد/والدة الزوج، بشروط محددة تشمل الحالة الصحية الجيدة للمتنازل له، وأن لا يكون قد أدى الفريضة سابقاً.

تخصيص نسبة 1% لكبار السن