الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سعر الدولار اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار عند مستويات مرتفعة عالميًا، وسط حالة من الحذر في الأسواق المالية العالمية، بعد تصريحات متشددة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين أشاروا إلى أن الوقت لم يحن بعد لتخفيف السياسة النقدية أو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل ظحينغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ارتفاع مفاجئ من سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم .. ويكسر هذا الحاجز مجدد في البنوك

وفقًا لتقرير حديث نشرته وكالة «رويترز»، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى نحو 99.77 نقطة، مما يعكس استمرار قوة العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية. وفي المقابل، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.29% ليُسجل نحو 1.1531 دولار، في ظل تزايد الفجوة بين السياسات النقدية الأوروبية والأمريكية.

مؤشر الدولار يواصل الصعود عالمياً

بهذا الأداء، يواصل الدولار مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مع ارتفاع شهري يقارب 0.8%، ليؤكد قدرته على الحفاظ على موقعه كعملة ملاذ آمن للمستثمرين خلال فترات التذبذب الاقتصادي.

دعم الفيدرالي وراء استقرار سعر الدولار اليوم

يرجع جزء كبير من ثبات سعر الدولار اليوم إلى تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين عبروا عن معارضتهم لقرار خفض أسعار الفائدة الذي تم اتخاذه مؤخرًا، معتبرين أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة وتشكل خطرًا على استقرار الاقتصاد الأمريكي.

وقال جيفري شمد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إنه صوت ضد خفض الفائدة نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية ومخاطر امتدادها إلى قطاعات متعددة من الاقتصاد، مؤكدًا أن أي تساهل نقدي قد يزعزع الثقة في التزام الفيدرالي بهدفه البالغ 2% للتضخم.

من جانبها، حذّرت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، من اتخاذ أي خطوة إضافية لخفض الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مشددة على ضرورة انتظار مؤشرات اقتصادية أكثر وضوحًا قبل اتخاذ قرارات جديدة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجلت العملة الأمريكية مستويات شبه مستقرة في السوق المصرية اليوم، حيث حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على توازنه في معظم البنوك المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 47.19 جنيه

سعر البيع: 47.29 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الشراء: 47.19 جنيه

سعر البيع: 47.29 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 47.14 جنيه

سعر البيع: 47.24 جنيه

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 47.18 جنيه

سعر البيع: 47.28 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء: 47.15 جنيه

سعر البيع: 47.25 جنيه

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 47.18 جنيه

سعر البيع: 47.28 جنيه

توقعات السوق وتحركات الدولار القادمة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل سعر الدولار اليوم في نطاقه القوي خلال الأسابيع المقبلة، مدعومًا ببيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتراجع احتمالات خفض الفائدة. كما يرى المحللون أن أي مفاجآت في بيانات التضخم أو سوق العمل الأمريكي قد تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات الدولار في الأسواق العالمية.

في المجمل، يعكس استقرار سعر الدولار اليوم مزيجًا من الثقة في الاقتصاد الأمريكي والتشدد في السياسة النقدية، مما يجعله في موقع قوة أمام العملات المنافسة حتى نهاية عام 2025.