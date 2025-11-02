نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد السعودية: أمطار رعدية وعوالق ترابية تُضعف الرؤية اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد السعودية اليوم تباينًا ملحوظًا في الأحوال الجوية بين تكوّن السحب الرعدية الممطرة على بعض المناطق، وظهور العوالق الترابية التي تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، وسط استمرار نشاط الرياح على أجزاء من المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.

أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى أجزاء من منطقة تبوك.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يحدّ من الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة الدمام التي تشهد طقسًا غائمًا جزئيًا مع احتمالية الضباب.

حالة البحرين الأحمر والخليج العربي

البحر الأحمر:

رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة (15–30 كم/ساعة)، وارتفاع موج بين نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

الخليج العربي:

رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15–35 كم/ساعة)، وارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

درجات الحرارة في مدن المملكة

تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ39° مئوية مع عوالق ترابية، بينما تشهد الرياض طقسًا صحوًا بدرجة عظمى 31° وصغرى 17°.

وفي المقابل، تنخفض الحرارة في أبها إلى 22° عظمى و12° صغرى مع سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة.

جدول درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم: