انطلاق معرض "فوديكس السعودية 2025" بمركز جدة للمعارض والفعاليات

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت بمحافظة جدة اليوم النسخة الثالثة عشرة من معرض "فوديكس السعودية 2025"، الذي يعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، ويُعنى بقطاع الأغذية والمشروبات، وذلك بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويهدف المعرض إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع المنتجات الغذائية وفرص الاستثمار التجاري من خلال الامتياز التجاري في مجالات الأغذية، والضيافة، والمخبوزات، بالتعاون مع المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري لربط رواد الأعمال والمستثمرين بعلامات تجارية محلية وعالمية، وإتاحة فرص عقد الشراكات الاستثمارية.

ويُشكّل المعرض مساحة متميزة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين العلامات التجارية المحلية والعالمية في بيئة تفاعلية تجمع الجودة والابتكار، مما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال والموزعين وتجار التجزئة منصة مثالية لاكتشاف منتجات مبتكرة بمشاركة أكثر من 200 علامة تجارية من 15 دولة.

ويستقطب المعرض أجنحة دولية من آسيا وأوروبا، لعرض أحدث ابتكاراتها في الأغذية والمشروبات والضيافة ضمن أجنحة متكاملة تمثل ثقافاتها ومذاقاتها الخاصة، إلى جانب استعراض سلسلة من الأنشطة التفاعلية والمتمثلة في طاهي المملكة، بمشاركة نخبة من الطهاة السعوديين والعالميين لتقديم عروض تذوّق حيّة، إضافة إلى المطبخ المباشر للطهي الحي، ومسابقة المخبوزات.