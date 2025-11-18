نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير منطقة الرياض يُشرّف حفل سفارة الجزائر بمناسبة اليوم الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المملكة بمناسبة اليوم الوطني، وذلك في قصر الثقافة بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة شريف وليد، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة