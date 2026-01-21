الرياض - كتبت رنا صلاح - ظهر الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد في صورة جماعية واحدة، بعد سنوات من الخلاف الذي أعقب انفصالهما، في ظهور مفاجئ أعاد اسميهما إلى صدارة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقطة تعيد الجدل .. أحمد فهمي وهنا الزاهد معاً بعد الطلاق

الصورة التُقطت خلال عودتهما من JOY AWARDS في المملكة العربية السعودية، حيث ظهر الثنائي واقفين جنباً إلى جنب وسط عدد من نجوم الفن، في أول لقطة تجمعهما منذ إعلان الطلاق، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات حول طبيعة علاقتهما الحالية، وجعل اسميهما يتصدران "الترند".

ويُعد هذا الظهور المشترك الأول بين أحمد فهمي وهنا الزاهد منذ الانفصال، وهو ما أعاد الجدل مجدداً حول علاقتهما، خاصة في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير الذي لا يزال يلاحق أخبارهما.

وضمت الصورة أيضاً كلاً من الفنان أحمد خالد صالح، والمخرج رامي إمام، والمنتج طارق الجنايني، والفنانة إيمان العاصي، والفنان محمد سعد، والمنتج جمال العدل، ما أضفى على اللقطة طابعاً لافتاً جمع عدداً كبيراً من الأسماء البارزة في الوسط الفني.

كواليس الصورة

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، كشفت مصادر مقرّبة كواليس الصورة، مؤكدة عدم وجود عودة أو صلح بين الثنائي. ونقلت المصادر عن أحدهم قوله: "كنا عائدين من حفل Joy Awards على متن طائرة خاصة، وعندما رأى الطرفان بعضهما البعض تبادلا السلام، وانتهى التوتر الذي كان موجوداً بينهما. هما زملاء في المقام الأول والأخير، وهذا أمر طبيعي".

وسبق أن حسم الفنان أحمد فهمي الجدل بشأن شائعات عودته إلى طليقته هنا الزاهد، بعد انتشار فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفه لاحقاً. وأوضح فهمي عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: "للتوضيح، المنشور الذي نزل على صفحتي وتم حذفه كان خطأ غير مقصود من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة المسؤولة عن إدارة حسابي".