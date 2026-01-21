بلال شعيب: مصر دولة قوية وجاذبة للاستثمار رغم محاربة الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 11:20 مساءً - قال الدكتور بلال شعيب، الخبير لااقتصادى خلال مداخلته في ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة ، إن الرئيس المصري يقدم رسالة واضحة للمستثمرين بأن الدولة تقف على قدمين ثابتتين، قيادة وحكومة وشعبًا على أرضية واحدة، مؤكدًا أن مصر دولة متماسكة الأركان وقوية البنيان، وأن وحدة المؤسسات الوطنية ساهمت في محاربة الإرهاب واستئصال جذوره. وأضاف أن الدولة استطاعت دحر الإرهاب وفي نفس الوقت بناء بنية تحتية متطورة وجاذبة للاستثمارات.

فرص استثمارية في العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس

وأوضح شعيب أن الدولة لا تكتفي بالدعوة التقليدية للاستثمار، بل تعرض فرصًا واعدة في مناطق مثل العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس، مؤكّدًا أن هذه الدولة القوية تتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة وتنفيذ منتجاتهم في أسواق كبيرة ومتنوعة تشمل الأسواق الإفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية.

العلاقات الدولية على أساس الندية وتبادل المنافع

وأشار شعيب إلى أن الرئيس المصري يعكس من خلال ممارسته للقمة الدبلوماسية مفهوم العلاقات الدولية الصحيحة، المبنية على الندية وتبادل المنافع، مؤكدًا أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات وتدعم الاقتصاد الوطني دون المساس بسيادة الدولة أو استقلال القرار.

رسالة للراغبين في الاستثمار

وبيّن شعيب أن المستثمر الذي يختار مصر لا يستفيد فقط من سوق استهلاكي ضخم يزيد على المئة مليون نسمة، بل يحصل على نافذة مباشرة إلى الدوائر الإقليمية المختلفة، مما يجعل مصر منصة استراتيجية للعمارة الإفريقية والدائرة العربية والإسلامية والمتوسطية.