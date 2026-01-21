طارق فهمي: العلاقات المصرية الأمريكية محور الاستقرار الإقليمي والأمن المائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 11:20 مساءً - قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إن كلمات الرئيس الأمريكي ركزت على اتجاهين: الأول التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية، والتي اتسمت بالاتزان على مدى سنوات طويلة. وأضاف أن الاتجاه الثاني والأهم هو إطراء الرئيس الأمريكي للرئيس السيسي ووصفه بأنه "رئيس رائع وصديق له شخصيًا"، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة تنقل تقدير واشنطن للدور المصري في ملفات إقليمية مختلفة.

الدور المصري في الإستراتيجية الأمريكية

وأوضح فهمي أن الولايات المتحدة تعول كثيرًا على الدور المصري في الإقليم، ليس فقط في ملف غزة، بل في مجمل القضايا الإقليمية، معتبرًا مصر ركيزة أساسية في الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. ولفت إلى أن اهتمام الإدارة الأمريكية بالأمن المائي لمصر يمثل أولوية قصوى، وأن واشنطن تسعى للانخراط سريعًا في أي تحركات وأفكار لضمان استخدام عادل لمياه النيل.

استثمار الثناء الأمريكي لتحريك الملفات الإقليمية

وأشار فهمي إلى ضرورة استثمار هذا التوجه الإيجابي للولايات المتحدة تجاه القيادة المصرية لتسريع تحريك الملفات الإقليمية، بما فيها استئناف الوساطة حول غزة، مؤكدًا أن مصر تمتلك القدرة على التأثير في القرارات الأمريكية لأنها قوة رئيسية وذات مصداقية كبيرة أمام العالم.

مجلس السلام ودور مصر المستقبلي

وأكد فهمي أن مجلس السلام الدولي سيقوم بدور محوري في حل النزاعات الإقليمية، بما فيها قضية فلسطين، مشددًا على أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية في الإقليم لن تتم إلا بموافقة مصر، وأنها ستحدد البوصلة من غزة إلى باقي القضايا الإقليمية الأخرى.