ما هو نظام تخطيط الموارد المؤسسية ERP وأهميته للشركات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 12:30 صباحاً - في الآونة الأخيرة، أصبح انتشار مصطلح "نظام الـ ERP" شائعًا لوصف الأدوات التكنولوجية المتكاملة المستخدمة في إدارة الشركات. إذا كنت تبحث عن تعريف "نظام الـ ERP"، فإنه ببساطة هو برنامج يضم عادة مجموعة من الوحدات المتكاملة تغطي مختلف جوانب إدارة المؤسسة. تشمل هذه الوحدات الجوانب المالية وإدارة الموارد البشرية، وكذلك إدارة المشتريات والمخزون. تتفاوت هذه الوحدات حسب نشاط الشركة، حيث يمكن أن تنقص أو تزداد وفقًا لاحتياجاتها ومتطلباتها.

ما هو نظام تخطيط الموارد المؤسسية ERP

يُشير مصطلح برنامج erp، إلى البرمجيات المستخدمة في إدارة الأنشطة اليومية للشركات. تشمل هذه الأنشطة إدارة سلاسل الإمداد، والمحاسبة، والمشتريات، وإدارة المخاطر، وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى الالتزام بالسياسات والقوانين الداخلية للشركة.

توقعت شركة "ريبورت لينكر"، المتخصصة في أبحاث السوق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، تطور سوق برمجيات نظام تخطيط موارد المؤسسة، والتي تُساهم في عمليات التخطيط والتنبؤ بالجوانب المالية وغير المالية للشركات، بنسبة نمو تصل إلى 8%، حتى يصل إجمالي قيمة السوق إلى 181.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

ما أهمية أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP للشركات؟

تعتبر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات "ERP" ذات أهمية بالغة بالنسبة للشركات، حيث تحمل في طياتها إمكانيات هائلة تسهم في تحقيق مزايا تنافسية. تخدم هذه الأنظمة احتياجات الشركات بشكل شامل. بينما تعتمد بعض الشركات على تنفيذها بشكل كامل لأتمتة عملياتها الإدارية، تقتصر شركات أخرى على استخدام جوانب محددة منها مثل نظام نقاط البيع "POS" أو نظام إصدار الفواتير الإلكترونية. وفي كل الحالات، من الضروري أن يكون لديك معرفة جيدة بمفهوم نظام ERP لكي تستطيع استثماره بشكل مثلى.

إليك بعض النقاط التي تسلط الضوء على أهمية أنظمة الـ ERP:

دقة المعلومات المالية ومعلومات سير العمل:

تزود أنظمة الـ ERP بمعلومات دقيقة حول الجوانب المالية وسير العمل، وبالتالي تقليل الأخطاء الناجمة عن الأدوات الأكثر بدائية مثل الأوراق وبرامج الإكسل.

تسريع العمليات وتوفير التفاصيل الفورية:

تعزز أنظمة الـ ERP من سرعة العمليات وتوفير التفاصيل اللازمة، مما يسهم في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية.

تحسين التفاعل مع العملاء:

تسهم أنظمة الـ ERP في تحسين التواصل مع العملاء وربطهم مباشرة بالنظام لتقديم خدمة أفضل.

مواكبة التطورات التكنولوجية:

تدعم أنظمة الـ ERP التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، وتوفر الأساس للتعامل مع التقنيات المستقبلية.

أتمتة المهام وتوفير الوقت:

تسهم أنظمة الـ ERP في أتمتة المهام المملة، مما يقلل من الوقت المستغرق ويمنح الموظفين فرصة للاستفادة من مجالات إبداعية أكثر.

تقليل المصروفات والتحكم المالي:

تحقق أنظمة الـ ERP توفير مصاريف معتبرة مقارنة بفوائدها، وتسهم في زيادة العائد على الاستثمار من خلال التحكم الفعال في النفقات.

ما هي أنواع نظام ERP؟

1- أنظمة مفتوحة المصدر:

تتضمن مجموعة من البرمجيات التي يمكن الوصول إلى الشفرة المصدرية لها، حيث يمكن تعديلها وتطويرها وفقاً لاحتياجات المستخدم. تتنوع هذه الأنظمة بين النسخ المجانية مع تكلفة للحصول على خدمات التحديث والدعم الفني، والنسخ المدفوعة التي تقدم خدمات متكاملة. الخصوصية في هذه الأنظمة تكمن في إتاحة الوصول إلى الشيفرة البرمجية، مما يمكِّن المستخدم من تخصيص وتعديل البرمجيات وإضافة المزايا حسب احتياجاته، دون الحاجة للاعتماد على المطور الأصلي للبرنامج.

2- أنظمة في محيط العمل:

تتميز بأنها تنصب وتُكون في موقع الشركة، وتتوافق مع متطلباتها الخاصة. يتم تنفيذ تعديلات وتخصيصات وفقاً لاحتياجات الشركة بناءً على القائمة التي تقدمها، ليتمكن مزودي الخدمة من تقديم الأنظمة الملائمة. يقتصر استخدام هذه الأنظمة على أجهزة الشركة المحددة، وغالباً ما لا تكون متصلة بشبكة إنترنت سحابية، ما لم يتم استخدام نمط مزدوج يجمع بين الأنظمة المحلية والسحابية.

3- أنظمة السحابة:

أما بالنسبة ، فهي تشير إلى الأنظمة المتصلة بالإنترنت والتي يمكن الوصول إليها من أي جهاز متصل بالشبكة. تتميز هذه الأنظمة بعدم الحاجة إلى تهيئة أجهزة الشركة خصيصاً لدعمها، وغالباً ما يتم تقديمها عبر نمط الاشتراك الشهري. تمتاز بالمرونة وسهولة الوصول، ولكن تكون متوقفة على استمرار دفع الاشتراك لاستخدامها.

مميزات برنامج ادارة مغاسل الملابس؟

برنامج ادارة مغاسل الملابس هو برنامج يساعد في تنظيم وتسهيل عمليات مغسلة الملابس اليومية. برنامج إدارة مغاسل الملابس يمكن أن يوفر ميزات مثل: