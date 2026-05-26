ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار والنفط

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار والنفطارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الاثنين، إذ أدى التفاؤل إزاء إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ضعف الدولار وتراجع أسعار ‌النفط، مما خفف من حدة التوقعات المتعلقة بالتضخم.

وبحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4557.46 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.8 بالمئة إلى 4558.80 دولار للأوقية، وفق وكالة "رويترز".

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع، مما يجعل شراء ⁠الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 77.67 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1959.25 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1381.46 دولار للأوقية

