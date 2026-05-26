وائل جمعة يقدم إعتزاره عن عدم تولى منصب مدير الكرة بالأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 01:24 صباحاً - اعتذر وائل جمعة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عن عدم تولي منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل، بعدما تم ترشيح اسمه كأحد أبرز المرشحين لتولي المنصب حال رحيل وليد صلاح الدين.

وأكد محمد المحمودى، خلال تقديم برنامجه "هنا القاهرة" عبر شاشة أون سبورت ماكس، أنه تم التواصل مع وائل جمعة الذى أكد اعتذاره عن تولي المنصب فى المرحلة المقبلة بسبب ظروف أسرية واستمرار عمله بالخارج.

إبراهيم عبد الجواد: الأهلي يستقر على رحيل وليد صلاح والحاوى منسقا للفريق

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن مسؤولي النادي الأهلي، استقروا على رحيل وليد صلاح الدين مدير الكرة الحالي بالفريق الأول مع نهاية الموسم الجاري، بشكل رسمي.

وليد سليمان منسقاً للفريق

وقال إبراهيم عبد الجواد عبر برنامج ملعب أون: تم الاستقرار على تواجد وليد سليمان كمنسق للفريق تحت إشراف سيد عبد الحفيظ، بعدما استقر الأهلي على رحيل وليد صلاح الدين.