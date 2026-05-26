زيزو لـ"أون سبورت": أنا رقم 1 فى تسديد ركلات الجزاء بالأهلى وتريزيجيه رقم 2

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 12:30 صباحاً - أكد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ترتيبه في تسديد ركلات الجزاء داخل الفريق هو رقم 1، بينما يأتي محمود حسن تريزيجيه في المرتبة الثانية.

وقال زيزو، خلال تصريحاته لبرنامج «ملعب أون» عبر شاشة أون سبورت، إنه المسئول الأول عن تنفيذ ركلات الجزاء مع الأهلي طوال تواجده داخل أرض الملعب، مؤكدًا أنه لم يحدث أن طلب تريزيجيه تسديد أي ركلة جزاء أثناء وجوده بالفريق الأحمر.

زيزو: قمة الأهلى والزمالك أقل ضغوطا من مباريات المنتخب

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، أنه لا يشعر بالقلق أو التوتر قبل مباريات القمة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع هذه المواجهات بشكل طبيعي للغاية بغض النظر عن هوية المنافس أو قميص الفريق الذي يرتديه، موضحًا أن هذه المواجهات تظل المفضلة لدى أي لاعب كونها المباراة الأقوى والأهم في الوطن العربي.

ضغوط الفراعنة وهتافات الجماهير

وعقد زيزو مقارنة بين ضغوط الأندية والمنتخب، مؤكدًا أن الضغط الحقيقي يكمن في مباريات منتخب مصر المصيرية لأن اللاعب يشعر حينها أنه يحمل آمال وطموحات شعب كامل على عاتقه، وعن الأجواء الجماهيرية المشحونة، كشف عن اعتياده على سماع هتافات وشتائم جماهير الزمالك أثناء تواجد الحافلة في طريقها إلى الاستاد وحتى بعد الوصول للملعب، مشددًا على أنه بات يتعامل مع هذه الأمور بشكل اعتيادي ودون تأثر.

كواليس السوبر المصري

وفيما يخص بطولة السوبر المصري الأخيرة، أشار نجم الأهلي إلى أنه كان يتمنى فوز الزمالك على بيراميدز في نصف النهائي ليلتقي القطبان في المباراة النهائية وتقديم وجبة كروية ممتعة للجماهير، واختتم زيزو حديثه بالإشارة إلى أن مباراة نهائي السوبر المصري الأخير تعد المحطة الأبرز والأهم له في مسيرته الحالية مع المارد الأحمر.