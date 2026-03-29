الأرصاد الجوية تكشف مفاجآت.. طقس مصر غدًا الإثنين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 06:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 30 مارس 2026، حيث تشهد البلاد أجواءً متقلبة نسبيًا، تبدأ بطقس بارد في الصباح الباكر، ثم تميل للدفء خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب الصعيد، قبل أن تنخفض مجددًا ليلًا ليسود طقس بارد على معظم الأنحاء.

حالة الطقس في مصر غدًا

أوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستكون من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة، حيث تتكون في الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا، على عدد من الطرق الرئيسية والزراعية، وتمتد هذه الشبورة إلى مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات المبكرة من اليوم، ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط أمطار خفيفة في القاهرة وبعض المحافظات

وفيما يتعلق بالأمطار، أشارت التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والصحراء الغربية، إلى جانب شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما توجد فرصة ضعيفة لامتداد هذه الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة تصل إلى 20% تقريبًا، وتكون على فترات متقطعة، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة غدًا في مصر

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فتسجل القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية للعظمى و13 درجة للصغرى، ما يعكس أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا، وفي الإسكندرية، تصل العظمى إلى 22 درجة والصغرى 12، بينما تسجل مطروح 20 درجة للعظمى و11 للصغرى.

وفي محافظات الصعيد، ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر، حيث تسجل سوهاج 28 درجة للعظمى و14 للصغرى، بينما تصل في قنا إلى 32 درجة للعظمى و18 للصغرى، وتسجل أسوان أعلى درجات الحرارة عند 35 درجة مئوية نهارًا و19 درجة ليلًا.

وتنصح الهيئة المواطنين بمتابعة تحديثات الطقس بشكل مستمر، وارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، في ظل استمرار التباين في درجات الحرارة بين مختلف أنحاء الجمهورية.