الجامعة العربية تعلن ترشيح المصري نبيل فهمي أمينًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 08:19 مساءً - حرص وزراء "الخارجية العرب" اليوم الأحد، على التوصية بالإجماع على دعم ترشيح مصر لوزير الخارجية الأسبق "نبيل فهمي"، لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط.

الجامعة العربية تعلن ترشيح نبيل فهمي أمينًا عامًا

جاءت التوصية خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 165، الذي ركّز بشكل رئيسي على تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.

ومن المقرر أن يتم اعتماد التعيين النهائي، للوزير نبيل فهمي خلال القمة العربية المقبلة المقررة في المملكة العربية السعودية.

من هو نبيل فهمي؟

بدوره، عبر وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي" عن تقدير مصر لاعتماد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالإجماع، مؤكداً رفع التوصية إلى الدورة العادية رقم 35 للقمة العربية لدعم ترشيح نبيل فهمي لتولي منصب الأمين العام لمدة خمس سنوات، بدءاً من 1 يوليو 2026.

ويعتبر "نبيل فهمي" دبلوماسياً وأكاديمياً مصرياً بارزاً، تولى وزارة الخارجية في الفترة من 2013 حتى 2014، وشغل عدة مناصب مهمة في السياسة الخارجية المصرية، منها منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة بين عامي 1999 و2008، كما عمل في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة ويُعتبر أستاذاً في العلاقات الدولية.