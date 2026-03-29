أسرار الفنانة المصرية إنجي كيوان: بداية متأخرة وخوف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 08:19 مساءً - أكدت الفنانة المصرية "إنجي كيوان" أن دخولها عالم التمثيل جاء في وقت متأخر مقارنة بزملائها، لكنها أشارت إلى أنها تتمتع بشغف كبير تجاه الفن وتسعى دائمًا لتقديم أعمال مميزة تُسعد جمهورها، وأضافت أن السعادة التي تشعر بها أثناء ممارسة التمثيل هي الشعور الوحيد المؤكد لديها حتى الآن.

أسرار في حياة إنجي كيوان

خلال استضافة إنجي كيوان في البرنامج الإذاعي "أسرار النجوم"، الذي تقوم بتقديمه المذيعة إنجي علي، قالت إن أكثر الأسئلة التي تشغل بالها تدور حول مستقبلها الفني ومصيرها بعد هذه الخطوة، مؤكدة أن فكرة "ماذا بعد؟" تلاحقها وتثير لديها شعورًا بالقلق أحيانًا.

وأوضحت الفنانة أنها تواجه تحديات خاصة بسبب أسلوب حياتها، إذ تقيم في دولة الإمارات وتنتقل إلى مصر فقط لمواعيد العمل الفني، ما يجعلها تشعر أحيانًا بعدم الاستقرار نتيجة بعد الأسرة والأصدقاء عن مكان إقامتها الدائم.

إنجي كيوان في مسلسل "وننسي اللي كان"

من ناحية فنية، شاركت "إنجي كيوان" في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل وننسى إللي كان، إلى جانب كل من ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، محمود عزب، منة فضالي، خالد سرحان، محمود حافظ، ومحمد لطفي، حيث حظي المسلسل بمتابعة جماهيرية واسعة.