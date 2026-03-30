لحظات نادرة: الملك أحمد فؤاد الثاني في منزل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 10:22 مساءً - في مناسبة إنسانية وتاريخية، استقبلت أسرة الفنان الراحل "عبدالحليم حافظ" الملك أحمد فؤاد الثاني داخل منزل العندليب، بالتزامن مع مرور 49 عامًا على رحيله، في زيارة أعادت إبراز الأثر الفني الكبير الذي تركه في الوجدان العربي.

صور الملك أحمد فؤاد الثاني في منزل عبدالحليم حافظ بمصر

أكدت الأسرة عبر صفحتها الرسمية أن زيارة الملك أحمد فؤاد الثاني كانت بمثابة لفتة رمزية وإنسانية، مشيرة إلى تقديرها لهذه المبادرة التي سلطت الضوء على إرث العندليب الفني العريق.

وذكرت أسرة الفنان عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل اللقاء، موضحةً أنها استقبلت الملك أحمد فؤاد الثاني داخل المنزل الذي عاش فيه، معبرة عن تقديرها الكبير لهذه اللفتة التي تحمل رمزية خاصة، إذ تمثل جسرًا بين التاريخ والفن والإنسانية.

أسرة العندليب تستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني

حضر الزيارة عدد من أفراد أسرة الفنان، على رأسهم محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، إلى جانب عبد الحليم الشناوي، في أجواء اتسمت بالدفء والترحيب، وسط تبادل الذكريات والحديث عن الإرث الفني الغني الذي تركه العندليب، والذي لا يزال مصدر إلهام للأجيال الحالية.

وشكّلت الزيارة فرصة لإحياء ذكريات أهم المحطات الفنية في حياة العندليب الراحل، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الذي لعبه في تشكيل الوجدان الموسيقي العربي، حيث استمع الملك أحمد فؤاد الثاني إلى قصص عن بداياته الفنية ومسيرته المليئة بالنجاحات والأعمال الخالدة التي ما زالت تحظى بتقدير الجماهير حتى اليوم.