صفقة من العيار الثقيل.. نادي سعودي يتحرك بضم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 10:22 مساءً - بدأ نادي القادسية السعودي تحركات طموحة لتعزيز صفوفه بأسماء عالمية، حيث وضع النجم الإسباني داني أولمو، صانع ألعاب نادي برشلونة، كأحد الأهداف الرئيسية لتدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس الرغبة القوية للنادي الصاعد في المنافسة بقوة ضمن كبار دوري روشن.

داني أولمو يرد على عرض القادسية السعودي لضمه الموسم المقبل

وعلى الرغم من الاهتمام السعودي المتزايد، إلا أن موقف اللاعب يبدو واضحاً ومحسوماً في الوقت الراهن؛ حيث لا يفكر داني أولمو في الرحيل عن قلعة "كامب نو"، إذ يصب كامل تركيزه على مشروعه الرياضي مع النادي الكتالوني، وهو الموقف ذاته الذي تتبناه إدارة برشلونة التي ترفض تماماً فكرة التفريط في أحد الركائز الأساسية لمنظومة الفريق الهجومية.

القادسية لم يدخل في مفاوضات رسمية مع نادي برشلونة لضم داني أولمو

وحتى هذه اللحظة، لم يتخذ نادي القادسية أي خطوة رسمية بتقديم عرض مالي إلى إدارة الفريق الإسباني، واقتصر الأمر على فتح قنوات تواصل وجس نبض بشكل غير رسمي مع النادي لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة، إلا أن الاصطدام برغبة اللاعب وناديه في الاستمرار قد يجعل من مهمة النادي السعودي في حسم الصفقة تحدياً صعباً للغاية في الفترة الحالية.