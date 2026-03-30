”مباراة جنونية وكارت أحمر ” منتخب مصر للناشئين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 10:22 مساءً - سقط منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً في فخ الخسارة أمام نظيره المغربي بنتيجة (2-1)، في القمة العربية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب "شهداء بنينا"، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

رامي الوجماني يسجل الهدف الأول للمغرب أمام منتخب مصر

بدأت الإثارة مبكراً حين استغل رامي الوجماني كرة مرتدة من الحارس المصري في الدقيقة 24، ليودعها الشباك مانحاً "أسود الأطلس" الأسبقية، قبل أن يرد "الفراعنة" بهدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق عادل علاء، الذي تابع كرة حائرة ارتدت من العارضة والحارس وأكملها داخل المرمى، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي.

" كارت أحمر و فرص متساوية " شوط ثاني مشتعل بين مصر و المغرب

وفي الشوط الثاني، اشتعل الصراع بين المنتخبين وسط تبادل للسيطرة والفرص، حتى نجح المنتخب المغربي في خطف هدف الفوز القاتل من تسديدة اصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك المصرية، وشهدت اللحظات الأخيرة توتراً كبيراً أسفر عن طرد لاعب منتخب مصر ياسين تامر، ليكمل "الفراعنة" الثواني الأخيرة بنقص عددي حال دون العودة في النتيجة.

رصيد منتخب مصر يتجمد عند الثلاث نقاط في تصفيات شمال إفريقيا

وبهذه الخسارة، يتجمد رصيد المنتخب المصري عند 3 نقاط حصدها من فوزه الافتتاحي على تونس، بانتظار تصحيح المسار في مواجهة ليبيا المقرر لها يوم الخميس المقبل 2 أبريل، ضمن البطولة الخماسية التي تضم (مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب) وتؤهل بدورها إلى نهائيات أمم أفريقيا ومن ثم مونديال الناشئين.