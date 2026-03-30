تريزيجيه: منتخب مصر كبير إفريقيا وسنقدم مباراة ممتعة أمام إسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 10:23 مساءً - قال محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر في المؤتمر الصحفى قبل مباراة إسبانيا الودية غدًا استعدادًا لكأس العالم، إن المنتخب الوطنى حقق العديد من المكاسب من ودية منتخب السعودية القوي.

تابع :" جاهزون لتقديم مباراة كبيرة أمام إسبانيا غدا ونتمنى أن تكون ممتعة.. ونحترم كل لاعبى منتخب إسبانيا وكلهم لاعبون كبار".

أضاف :" كل اللاعبين يتنافسون لحجز مكان في قائمة منتخب مصر لكأس العام.. ومنتخب مصر كبير إفريقيا ونسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير."

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذا المعسكر: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء، وخط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسي، والهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي، بينما يغيب نجم ليفربول، محمد صلاح، عن معسكر منتخب مصر في مارس بسبب الإصابة.